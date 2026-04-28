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桃園真善美基金會5/9攜手愛妮亞雅化妝品 送暖憨兒

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
真善美、阿妮雅與議員謝美英為5月9日公益活動宣傳。圖／真善美基金會提供
真善美、阿妮雅與議員謝美英為5月9日公益活動宣傳。圖／真善美基金會提供

桃園市真善美社會福利基金會訂5月9日（周六），與愛妮雅化妝品集團在平鎮區新勢公園，舉辦「真善美公益生活節—好事鄰距離」，基金會、集團今日攜手議員謝美英宣傳，強調共好共做精神，愛妮雅不只贊助資金，更由化妝品集團副總裁蕭碧月率同仁走訪、深入關懷憨兒的實際需求。

真善美基金會董事長謝秀琴表示，非常感謝愛妮雅化妝品集團第三次的贊助與支持，活動款項將直接投入於提升憨兒的專業服務品質，深信社會資源的注入不僅能改善生活，更是為了讓憨兒擁有展現才華的舞台，在準備表演與參與市集的過程中，這群孩子不僅能建立強大的自信心，更能在互動中學習服務他人。

愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月強調，捐款不應只是數字的贊助，更應是溫度的傳遞，她與同仁實地走訪能更精準了解憨兒在學習與生活上的需求，並知道款項的運用，讓愛可以有動力的運轉下去。蕭碧月現場參與憨兒的玫瑰花代工與手工抱枕製作過程，透過實際操作，感受這群身心障礙朋友在職能發展上的努力與純真。

真善美表示，5月9日活動包含憨兒太鼓團震撼開場、愛妮雅舞蹈團熱力表演、黑旋風美聲、糖果星球派對以及小丑氣球演出。現場「共融市集」規劃近100攤吃喝玩樂攤位，民眾認購園遊券並到現場，就能參加公益抽獎，有機會將 AirPods 4等多項好禮帶回家。謝美英也為活動宣傳「購買園遊券捐出來」愛心行動，民眾可選擇將券捐給基金會，讓憨兒當天也能像鄰家孩子一樣，在市集挑選喜愛物品，享受逛街互動的樂趣與學習自主消費。

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