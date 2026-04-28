快訊

粿粿出軌王子判賠100萬 范姜彥豐吐心聲：家庭破碎非金錢能彌補

遭重判10年 台積電涉案工程師後悔發聲「因家庭醫療、經濟雙重壓力鑄下大錯」

軍購條例仍在協商階段 鄭麗文談立場：不可能通過1.25兆「死了這條心」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園內壢鐵路地下化工程釀周邊回堵 地方中央急應變

中央社／ 記者葉臻桃園28日電

台鐵內壢段因交通部鐵路地下化工程，本週起調整剩1月台、列車減速，導致周邊平交道車流嚴重回堵、民怨四起；桃園市府今天與鐵道局協商，部分線將提前恢復行車速度並調整號誌。

交通部鐵道局與台鐵公司推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，25日深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，26日清晨啟用；內壢站於臨時軌切換後過渡期間，車站原有2座月台暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用。

受限於新設道岔及鐵路軌道切換後安全規範，列車必須實施長達44天限速慢行措施，導致火車通過平交道時間拉長；昨天是上班首日，尖峰時段不但月台人擠人，車站周邊平交道也大塞車、嚴重回堵。

有民眾抱怨，開車上班結果車子在平交道前等了7班列車還過不去，也有旅客怒批月台列車誤點近半小時，地方民代接到的陳情電話數量爆炸，認為施工對通勤與日常生活造成嚴重衝擊。

桃園市政府今天表示，列車限速慢行措施（前8天時速40公里、後6天時速60公里），導致火車通過平交道時間拉長，連帶影響周邊9處平交道車流順暢度，範圍北起茄苳平交道、南至忠義里平交道。

市府表示，經與鐵道局、台鐵公司多方協商，東正線及內壢站以南西正線將提前於5月8日恢復正常行車速度，至於遠東路平交道至內壢站間的西正線，因須辦理鋼軌更換及道岔新設工程，預計維持慢行至6月7日。

針對號誌管制問題，市府表示，經協調鐵道局至興仁路平交道勘查，發現昨天道路端紅綠燈秒數配置確實存在誤差，將採應變措施，包含於上班尖峰時段調整號誌，延長興仁路右轉中華路綠燈10秒，並檢討下班時段號誌配置。

市府也指出，鐵道局將自明天起於遠東、興仁、內壢南及自立4處平交道增派交通疏導人員，市府也將針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口加派警力，執行交通疏導勤務。

桃園市警察局建議，行經台1線西側的民眾可改走文中路，東側則改行廣福路，或改由普忠路、永豐路及國際路跨越鐵軌，以避開最為壅塞的興仁路與遠東路平交道。

台鐵 桃園 交通部

延伸閱讀

內壢車站施工中華路塞車惹民怨 壢警強化交通疏導

防勞動節連假人車潮 大溪警超前部署交管避塞攻略

不怕新竹強風！高鐵20.5億增設月台門 明年底率先啟用

「高鐵2.0」 台灣高鐵月台門2028年第1季全線完工啟用

相關新聞

桃園龜山下湖蓋公園有望？ 張善政拍板啟動第一階段工程規畫

桃園市龜山下湖地區長期缺乏兒童遊憩空間，市長張善政昨天拍板「公兒六」第一期用地取得與規畫工程先進性，未來第二、第三期工程視整體發展需求與資源配置滾動調整。他強調，公園與遊戲場是社區生活重要一環，會在交

鐵路地下化工程桃園內壢交通塞爆 民怨：要人民吞下去？

台鐵內壢站配交通部合鐵路地下化工程， 這周起把原有兩個月台調整為只開放東側月台，封閉西側月台待拆除，而且要求所有列車進內壢站前必須減速，不了因此造成車站週邊交通塞爆，民怨炸過。

中研院未申請在路肩打鉚釘研究地殼變動 釘頭突出具潛在危險挨批

苗栗縣通霄鎮多處鄉道，甚至縣道苗37線路肩，近期出現許多突出路面鉚釘，居民認為深具潛在危險性，經陳情才發現竟是中研院在做地殼變動研究所用；由於「行為人」未申請也遲未改善，縣府路管單位將至現場查報開罰。

影／中壢人夢魘！鐵路地下化衝擊平面交通 10分鐘路程變半小時

台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，平常10分鐘可往返中壢車站前後站，現在動輒30分鐘，民眾抱怨連連；交通局表示，正與鐵道局溝通，以不影響民

慎防勞動節3天連假交通打結 苗警疏導措施出爐

今年勞動節首次成為全國性連續假期（5月1至3日），預計全台將湧現大規模返鄉及觀光車潮。苗栗縣地處南北交通要衝，自然景觀豐富、打卡熱點眾多，為確保連假期間轄內交通順暢，縣警局已制訂轄區交通疏導部署計畫，

「拿掉園區還剩什麼」掀議 管中閔澄清被誤解 邱淑媞：中央對不起新竹

中研院院士管中閔日前出席在新竹1場論壇時說「新竹應該思考拿掉園區後還剩什麼」，引起討論。對此，他昨天在臉書回應，還原談話內容，「我自己可能講得還是不夠清楚，以致引起誤解。而媒體報導常受限於內容長度，多

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。