桃園內壢鐵路地下化工程釀周邊回堵 地方中央急應變

台鐵內壢段因交通部鐵路地下化工程，本週起調整剩1月台、列車減速，導致周邊平交道車流嚴重回堵、民怨四起；桃園市府今天與鐵道局協商，部分線將提前恢復行車速度並調整號誌。

交通部鐵道局與台鐵公司推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，25日深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，26日清晨啟用；內壢站於臨時軌切換後過渡期間，車站原有2座月台暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用。

受限於新設道岔及鐵路軌道切換後安全規範，列車必須實施長達44天限速慢行措施，導致火車通過平交道時間拉長；昨天是上班首日，尖峰時段不但月台人擠人，車站周邊平交道也大塞車、嚴重回堵。

有民眾抱怨，開車上班結果車子在平交道前等了7班列車還過不去，也有旅客怒批月台列車誤點近半小時，地方民代接到的陳情電話數量爆炸，認為施工對通勤與日常生活造成嚴重衝擊。

桃園市政府今天表示，列車限速慢行措施（前8天時速40公里、後6天時速60公里），導致火車通過平交道時間拉長，連帶影響周邊9處平交道車流順暢度，範圍北起茄苳平交道、南至忠義里平交道。

市府表示，經與鐵道局、台鐵公司多方協商，東正線及內壢站以南西正線將提前於5月8日恢復正常行車速度，至於遠東路平交道至內壢站間的西正線，因須辦理鋼軌更換及道岔新設工程，預計維持慢行至6月7日。

針對號誌管制問題，市府表示，經協調鐵道局至興仁路平交道勘查，發現昨天道路端紅綠燈秒數配置確實存在誤差，將採應變措施，包含於上班尖峰時段調整號誌，延長興仁路右轉中華路綠燈10秒，並檢討下班時段號誌配置。

市府也指出，鐵道局將自明天起於遠東、興仁、內壢南及自立4處平交道增派交通疏導人員，市府也將針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口加派警力，執行交通疏導勤務。

桃園市警察局建議，行經台1線西側的民眾可改走文中路，東側則改行廣福路，或改由普忠路、永豐路及國際路跨越鐵軌，以避開最為壅塞的興仁路與遠東路平交道。