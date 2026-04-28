桃園龜山下湖蓋公園有望？ 張善政拍板啟動第一階段工程規畫

桃園市龜山下湖地區長期缺乏兒童遊憩空間，市長張善政昨天拍板「公兒六」第一期用地取得與規畫工程先進性，未來第二、第三期工程視整體發展需求與資源配置滾動調整。他強調，公園與遊戲場是社區生活重要一環，會在交通建設與公共空間整合下，一步步把生活機能補齊。

「公兒六」公園規畫案是龜山區公所提報，基地位於下湖段，總面積約1.94公頃，使用分區為「鄰里公園兼兒童遊樂場」，具備完善親子休憩空間條件，相關單位辦理過多次會勘，但礙於經費有限，遲遲未有進展。

工務局表示，「公兒六」一案23日已完成專案提報，市長實地視察後，考量地方需求迫切性，也拍板優先推動第一期用地取得及規畫設計，加速建置兒童遊憩空間，後續第二期及第三期工程，將視整體發展需求與資源配置滾動檢討納入推動。

張善政強調，公園與遊戲場是社區生活的重要一環，市府會在交通建設與公共空間整合下，一步一步把生活機能補齊，讓孩子有地方玩、家長有空間停留，在日常生活中感受到安全與便利的提升。

另外，龜山區南美國小通學廊道改善工程也在如火如荼進行，第一期校園周邊步行環境基礎改善已完成，第二期聚焦退縮讓地、縮短時間和建構15分鐘生活圈。

會勘時，張善政指示相關單位在確保安全與品質前提下，加速工程推動，讓通學路網從「到校門口」進一步延伸至整體社區。

龜山下湖蓋公園有望，張善政拍板啟動第一階段工程規畫。圖／桃園市政府提供

龜山下湖蓋公園有望，張善政拍板啟動第一階段工程規畫。圖／桃園市政府提供