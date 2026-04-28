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鐵路地下化工程桃園內壢交通塞爆 民怨：要人民吞下去？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台鐵內壢站封閉西側月台，現在只有東側月台可以上下車。記者鄭國樑／攝影
台鐵內壢站封閉西側月台，現在只有東側月台可以上下車。記者鄭國樑／攝影

台鐵內壢站配交通部合鐵路地下化工程， 這周起把原有兩個月台調整為只開放東側月台，封閉西側月台待拆除，而且要求所有列車進內壢站前必須減速，不了因此造成車站週邊交通塞爆，民怨炸過。

昨天第一天上班日，上下班尖峰時段不但台鐵內壢站月台人擠人，車站南北合計自立、精忠、興仁、元智四個平交道大塞車，因為列車進月台前速度就減慢，等列車的用路人抱怨多等了至少半小時，今天上午也一樣。市議員謝美英表示，昨天和今天上午不到七點，服務處和助理、她自己的手機電話接到爆，全都在罵自立、精忠、興仁、元智四個平交道大塞車，月台列車誤點廿多分鐘甚至半小時以上，大家都在問怎麼會搞成這樣？

「內壢大事小」粉專也狂炸狂酸，在中壢工業區的網友留言，同事住觀音區，車程是他的二倍半，下班了，他還塞在平交通前，同事早回到家洗好澡；也有人留言在平交道等了七班列車還過不去，網友怒責因為台鐵整個城市的交通毀了，完全沒有任何配套措施，沒有協調警方做紅綠燈的調整，也沒有協調警方協助交通疏導，反正就是要人民吞下去，直接擺爛，爛到骨子裡了「真是棒棒的」；「粉團要不要改名為內壢塞車大小事」，因為大家幾乎都在罵塞車、列車誤點。

地方上指出，內壢火車站是全國乘車人次最多的三等車站，有三等站「鐵路客運運量王」的封號，車站前約三公尺就是台1線中華路，車流量大，北側廿公尺為興仁路平交道，平日非尖峰時段也會塞車，鐵路地下化先期工程和進站前減速措施這周開始實施，讓車站周邊交通雪上加霜。

議員謝美英指出，內壢火車站配合台鐵鐵路地下化臨時軌軌道切換工程，列車通過平交道改為時速40至60慢行速率通過，實施期間為到6月7日。台鐵就這樣在平交道簡單公告，昨天為慢行速率實施第一天，造成平面道路動彈不得，通勤族哀鴻遍野。她多次在議會提出質疑，內壢地下化交通黑暗期來臨，相關單位的交通疏導、配套方案必提前溝通。台鐵站內現在縮為一個月台，站外又面臨軌道切換，簡直內外交攻，苦的是通勤族，交通時間及成本全面上升。

謝美英說，塞車最嚴重的精忠街平交道，上下班時間幾乎一路塞到莊敬廣場；自立國小前永福路也是，變換3次綠燈了，車陣卻動也不動。目前僅靠里長呼籲及派出所員警加強宣導，建議用路人改走興仁路或普忠路，除此之外，幾乎束手無策。她要求，交通局、警察局、鐵道局、台鐵各單位在臨時軌切換作業的上下班尖峰時段，加強派員協助引導，不能把塞車問題全扔給員警及里長。

台鐵鐵路地下化工立著著簡單的告示牌，議員謝美英表示看不出有交通配套措施。圖／議員謝美英提供
台鐵鐵路地下化工立著著簡單的告示牌，議員謝美英表示看不出有交通配套措施。圖／議員謝美英提供

連著兩天，內壢站南邊側精忠路平交道尖峰時段塞車更嚴重。圖／劉邦茂里長、議員謝美英提供
連著兩天，內壢站南邊側精忠路平交道尖峰時段塞車更嚴重。圖／劉邦茂里長、議員謝美英提供

台鐵內壢站封閉西側月台。記者鄭國樑／攝影
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興仁路平交道非尖峰時間也會塞車，鐵路地下化工程實工後更塞。記者鄭國樑／攝影
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交通部 元智 塞車

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