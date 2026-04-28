中研院未申請在路肩打鉚釘研究地殼變動 釘頭突出具潛在危險挨批

苗栗縣通霄鎮多處鄉道，甚至縣道苗37線路肩，近期出現許多突出路面鉚釘，居民認為深具潛在危險性，經陳情才發現竟是中研院在做地殼變動研究所用；由於「行為人」未申請也遲未改善，縣府路管單位將至現場查報開罰。

據了解，中研院地球科學研究所研究技師陳宏宇博士，近期選定通霄鎮城南、梅南、坪頂里地區做地震引發的地殼變動研究，在路肩等距打下鉚釘，但釘頭突出路面約2、3公分，居民擔心徒步路過，一不小心可能會踩到或踢到致傷，路肩停車也可能導致輪胎被刺破，甚至引發交通事故。

「真的很危險！」張姓居民說，打鉚釘的位置遍及道路路肩、水溝邊駁坎，甚至是私人土地的水泥地面，若仔細查看才會看到地面畫紅圈處有釘頭突出，令人感覺毛毛的，尤其是夜間更難以察覺，向里長、鎮民代表反映也遲未拔除或設置警語標示。

鎮民代表會主席徐淑雲表示，本月已2次打電話向陳博士辦公室反映，雖口頭有允諾會做改善，但至今仍無下文。她說，中研院是台灣最高學術研究單位，做地殼變動研究是好事，地方也都支持，但如此便宜行事引發民怨，讓大家都很困擾。

苗縣府交通工務處表示，道管科並未接獲該項研究計畫申請，將依據道管規範派員前往查報，若屬實將依道路交通管理處罰條例開罰並勒令改善或清除。

對此，陳宏宇博士表示，因研究地震斷層、地殼變化需要，才選定當地較不影響行車安全的路肩打下鉚釘，每公里在等距內約有10多處，每半年偵測一次，研究期限約需2至3年，日前有部分民眾反映「不適合」地點的鉚釘已拔除。他坦承，事前確未向路權單位申請，造成困擾感到很抱歉，下周會再至現場做改善，將突出路面釘頭打入地下與路面持平。

鉚釘突出路面不易察覺，居民擔心徒步可能會踩到或踢到致傷，路過車輛也可能破胎，甚至引發交通事故。記者吳傑沐／攝影