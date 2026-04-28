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影／中壢人夢魘！鐵路地下化衝擊平面交通 10分鐘路程變半小時

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供

台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，平常10分鐘可往返中壢車站前後站，現在動輒30分鐘，民眾抱怨連連；交通局表示，正與鐵道局溝通，以不影響民生為原則調整工程期程。

據查，以往平交道與一般道路號誌連動時，平交道柵欄一放下，周邊號誌系統就會轉為紅燈，但軌道切換工程進行後，一般民眾綠燈直行會遇平交道柵欄放下，好不容易等火車通過、柵欄升起，號誌又變成紅燈。有民眾抱怨在內壢平交道前等了7班列車經過，一路走走停停仍未通過平交道。

桃園市議員彭俊豪表示，他騎機車實測，以往前站到後站只要10分鐘，現在至少要30分鐘，中壢區永福路、精忠街、興仁路與遠東路都有此情，鐵路地下化軌道切換工程已成中壢人夢魘，市府應與鐵道局溝通協調，尤其中興地下道也將配合地下化工程從4線道縮減成2線道，問題恐更嚴重。

交通局長張新福表示，一般道路交通壅塞除了平交道與一般號誌未連動問題，列車經過工區的速度也是一大關鍵，目前臨時軌限速40公里，列車觸發平交道柵欄開關到駛過平交道的時間比以往常，所以常有民眾在此久候，也比較容易有回堵情形。未來工區軌道設施穩固，台鐵會慢慢調高限速，狀況可望改善，但可能還要一段時間，最快5月8日才會提速。

張新福也說，為了降低鐵路地下化工程影響一般市民交通，交通局預計明天跟鐵道局溝通協調，希望暫緩層面較大的工程，等到暑假通勤通學需求降低在進行。

桃園市警察局表示，台鐵列車因行經工區降速至每小時40公里，柵欄頻繁升降，民眾能通過平交道的時間比以往減少三分之二，使得一般道路壅塞，未來除加派警力疏導交通，也會透過警廣、CMS等網路平台提供即時路況訊息，方便用路人提前因應。

台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供

台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供

台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供
台鐵中壢段配合鐵路地下化進行軌道切換工程，平交道與一般道路交通號誌連動機制被切斷，交通壅塞嚴重，民眾抱怨連連。圖／桃園市議員彭俊豪提供

台鐵 中壢

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