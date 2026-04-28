慎防勞動節3天連假交通打結 苗警疏導措施出爐

今年勞動節首次成為全國性連續假期（5月1至3日），預計全台將湧現大規模返鄉及觀光車潮。苗栗縣地處南北交通要衝，自然景觀豐富、打卡熱點眾多，為確保連假期間轄內交通順暢，縣警局已制訂轄區交通疏導部署計畫，提醒民眾出遊前務必掌握交管資訊。

苗縣警局指出，勞動節連假將至，重點交通疏導措施包括國道匝道管制措施，於5月2至3日12至21時封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，請續行台61線北上或銜接國3香山交流道北上，並依現場指示牌面行駛。

另外，為維持風景區周邊車流秩序，三義地區針對交流道至水美街、勝興車站等地點，將派遣交通崗執行疏導，並嚴加取締違規停車與並排停車；南庄地區則加強頭份交流道至南庄及東側引道至三灣市區的各重要節點疏導。

在大湖地區部分，將針對進入車潮，在大湖、泰安溫泉、露營區（台3線與台72線、苗62線路口）及大湖酒莊前，部署警力維持交通暢行。

同時，公路局中區苗栗工務段也將對台61線西濱快速道路車流，於5月2至3日每日12至21時，封閉台61線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、苗11線路口及竹南垃圾場(提前5月1日10時起)等6處平交路口，減少交織情形，保持主線暢通，提高行車速度。

苗縣警局長李忠萍呼籲，民眾出發前請做好行程規畫，主動查詢國道及台61線管制資訊，避開易壅塞時段與路段；同時也請鄉親朋友配合警察、義交等協勤民力指揮管制，出入風景區時禮讓行人、遵守交通規則，共同維護連假期間所有用路人行車安全。