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「拿掉園區還剩什麼」掀議 管中閔澄清被誤解 邱淑媞：中央對不起新竹

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔日前在論壇時發言，指新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼」。本報資料照片
管中閔日前在論壇時發言，指新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼」。本報資料照片

中研院院士管中閔日前出席在新竹1場論壇時說「新竹應該思考拿掉園區後還剩什麼」，引起討論。對此，他昨天在臉書回應，還原談話內容，「我自己可能講得還是不夠清楚，以致引起誤解。而媒體報導常受限於內容長度，多少會簡化發言內容，或省略了發言脈絡，這也可能造成讀者誤解」。

台灣公共政策學會、台灣民主法律學會26日舉辦第6場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」，管中閔受邀出席對談，聚焦國際化與城市外交。管中閔當時說，新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應該思考「拿掉園區後還剩什麼」，不僅只是冷冰冰的科技城市，而是要像波士頓一樣擁有文化與藝術聚落，吸引國際人才願意在此停留、生活。

針對外界討論，管中閔昨天在臉書發文，他表示，他講這個主題時，從未說過不要以往的成果或基礎，相反的，他強調的是如何在新竹（因為有竹科，工研院，清華和交大等）的尖端科技和創新的基礎上，去考慮新竹還可以增加什麼，來強化新竹的國際化。

管中閔說，其次他從吸引人才和城市新風貌的角度出發，提出幾個可能：第一，創新的實驗教育體系（從國小到高中）; 「這點在報導中被完全忽略，而這也是在場聽眾所提出，有助於留住國際人才的重點」。第二，特殊或前衛的藝文或設計基地（而非傳統的博物館或美術館）; 「報導中也完全略去特殊和前衛這些關鍵字眼」。第三，AI相關或其他尖端科技創新基地。

管中閔表示，他在論壇也說明他講的是一些可能的方向，不一定可行，但是大家尤其是在地者可以一起想想，還有什麼其他可能，能利用新竹已有的基礎，讓新竹更加國際化。他最後還怕在場的人誤會了重點，再次強調：就是因為新竹已有尖端科技的基礎和名聲，更可以去嘗試和別地方不同，創新的方向（如前面所提，完整的實驗教育體系，特殊或前衛的藝術和設計基地等）。重點在這些方向的「特殊性」，而不只是想複製別的城市已有的東西。

管中閔說，他自己可能講得還是不夠清楚，以致引起誤解。而媒體報導常受限於內容長度，多少會簡化發言內容，或省略了發言脈絡，這也可能造成讀者誤解。說明未必有用，卻又不得不為之，乞諒。

陽明交通大學醫學院兼任教授邱淑媞在該篇文章留言，「新竹縣市的基礎設施，跟不上它騰飛的產業。中央對不起新竹！根本完全忽略它在全球的新角色、新地位！而城鄉發展設計，應該搭配人口變遷、全球永續發展潮流、在地50年發展藍圖，找出total solution，採全面規劃、一次革命」。身為教育家，「校長思考的是城市的未來人才與文化」。

工研院 法律 中研院

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