桃園滅火器加裝保護盒 成本暴增惹怨

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近五倍，遭民代質疑。民政局昨回應，戶外滅火器若有其他適當遮蔽，可放寬作法，預計五月中旬陸續完成盤點與採購程序。

議員楊朝偉昨在議會質詢指出，過去一具滅火器只要七百元，現在加裝保護盒後一具要三千四百元，導致設置數量大幅減少，以前一個里設置三百具滅火器只需廿萬元，現在要多出上百萬元，經費過於龐大，且滅火器裝在箱子裡，何時過期、東西是否還在都難以掌握，管理問題重重。

議員張曉昀也認為，滅火器外加裝保護盒，雖然保護效果較好，但許多里長反映成本過高；不少鄰里的滅火器這幾天就要到期準備採購，要求市府盡速公布作業流程與滅火器放置位置的辦法。

民政局區政行政科長曾國偉表示，近年桃園發生多起公共滅火器鏽蝕自爆事件，為強化管理與維護，民政局於去年十二月十日修訂「桃園市各區里（鄰）巷道滅火器維護及管理注意事項」，調整戶外設置環境的保護措施，盼降低瓶身遭鏽蝕的風險。

針對地方反映成本過高，曾國偉表示，若滅火器周圍有適當遮蔽，會思考是否能有變通的保存條件；目前全市滅火器設置總量約十一萬餘具，配合新修訂的注意事項，各區公所正依規定辦理盤點、規畫及採購，預計五月中旬完成，後續會依實際盤點結果掌握整體汰換數量。

民政局指出，新購滅火器經費由議員補助款辦理購置，換粉則由里基層工作經費支應。依規定各里辦公處應落實年度抽查，確認外觀完好及壓力表指針處於正常範圍，並視使用年限與實際狀況，辦理換粉、汰換或報廢。