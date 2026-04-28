聽新聞
0:00 / 0:00

竹科塞車有解 大新竹輕軌紅藍線整合 拚明年送審

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
大新竹輕軌紅、藍線整合可行性研究案今年三月決標，新竹市政府預計年底提出期中報告、二○二七年完成期末報告，送交通部審查。圖／竹市府提供
大新竹輕軌紅、藍線整合可行性研究案今年三月決標，新竹市政府預計年底提出期中報告、二○二七年完成期末報告，送交通部審查。圖／竹市府提供

新竹輕軌計畫過去因縣市路線各自表述，不符中央審查期待遭退回要求縣市路線整合。新竹市政府歷經多次協調，去年十一月獲中央補助輕軌紅、藍線整合可行性研究，今年三月決標；竹市府交通處昨說明最新進度，正和縣府共同審查工作計畫書，預計年底提出期中報告。

竹市府交通處指出，過去推動新竹輕軌紅線（新竹車站至新莊車站）時，二○二二年送審遭委員認為應納入縣市整合、延伸至高鐵及機廠共用等議題而退回。此次整合案擴大研究範圍，市府去年爭取專案補助獲准，顯示中央對整體規畫方向的肯定。

市長高虹安說，她自上任以來始終將大新竹輕軌視為紓解科學園區交通瓶頸的關鍵解方。為了突破縣市藩籬，竹市府主動擔起主政單位角色，積極與新竹縣政府、科管局及科學園區公會達成共識，啟動新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究案，並於三月決標。

「這是大新竹輕軌廿年來最接近成功的時刻。」高虹安說，她已責成交通處與規畫團隊，以二○二七年完成可行性研究報告並提送交通部審查為目標，加速改善大新竹地區的交通現況。

交通處昨也進一步說明，顧問公司已提送工作計畫書，竹市目前和竹縣共同審查中，待審查通過，預計年底提出期中報告、二○二七年完成期末報告，送交通部審查。

交通處指出，除了推進軌道建設外，市府也同步培養公共運輸運量；ＴＰＡＳＳ桃竹竹苗通勤定期票帶動運量從初期百萬人次成長至去年一六五一萬人次，年增率百分之卅五；配合大新竹輕軌的竹市全電動先導公車至今載客突破五十萬人次，已建立市區、科學園區與高鐵新竹站間通勤模式。

交通部 新竹 竹科

延伸閱讀

大新竹輕軌順利決標路線曝光 高虹安：20年來最接近成功時刻

台61線延伸到高雄 台南安平港段路線兩案評估

星期評論／通勤擠爆…機捷購車拖延 成本恐更高

竹縣智慧守護之眼5月啟動驗證 議員憂整合不足 數發處：分階段推動

相關新聞

廢床墊去化 苗縣擬引進破碎機

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾場累計暫置五千張廢彈簧床墊，長年仰賴人工拆解效率低，大量堆置又有火災及影響衛生高風險。縣府參照苗栗市公所近日處理廢床墊經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區集中處理，可望廿個工作天完成去化。

竹科塞車有解 大新竹輕軌紅藍線整合 拚明年送審

大新竹輕軌計畫過去因縣市路線各自表述，不符中央審查期待遭退回要求縣市路線整合。新竹市政府歷經多次協調，去年十一月獲中央補助輕軌紅、藍線整合可行性研究，今年三月決標；竹市府交通處昨說明最新進度，正和縣府共同審查工作計畫書，預計年底提出期中報告。

桃園滅火器加裝保護盒 成本暴增惹怨

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近五倍，遭民代質疑。民政局昨回應，戶外滅火器若有其他適當遮蔽，可放寬作法，預計五月中旬陸續完成盤點與採購程序。

防滅火器自爆！桃市要求加裝保護盒 里基層怨成本吃不消

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近5倍，各地里基層負擔沈重。民政局回應，戶外無遮蔽處加裝保護盒是基於安全考量，但若有適當遮蔽且架設於牆面，將可放寬作法，預計5月中旬陸續完成盤點與採購程序。

苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

立法委員沈發惠國會辦公室今天召開「苗栗油氣井政策說明會」，邀集民進黨苗栗縣長參選人陳品安及縣議員羅貴星等人共同與會，並由經濟部派員到場說明油氣井回饋機制調整方案；會中，初步決議油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里，115年度經費預計提高至1.14億元，較去年增加一倍。

竹縣智慧守護之眼5月啟動驗證 議員憂整合不足 數發處：分階段推動

新竹縣政府數位發展處今年元旦成立，今於議會提出以AI為核心的三大計畫，主軸「智慧守護之眼」規畫將傳統監視系統升級為具主動預警功能的智慧治理平台，預計5月啟動概念驗證。多名議員質疑時程倉促、跨局處整合不足，恐淪為技術展示；數發處則回應，將採開源架構與分階段推動，並以最小化蒐集與分級通報機制降低風險與基層負擔，強調後續將逐步整合各單位需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。