竹科塞車有解 大新竹輕軌紅藍線整合 拚明年送審

大新竹輕軌計畫過去因縣市路線各自表述，不符中央審查期待遭退回要求縣市路線整合。新竹市政府歷經多次協調，去年十一月獲中央補助輕軌紅、藍線整合可行性研究，今年三月決標；竹市府交通處昨說明最新進度，正和縣府共同審查工作計畫書，預計年底提出期中報告。

竹市府交通處指出，過去推動新竹輕軌紅線（新竹車站至新莊車站）時，二○二二年送審遭委員認為應納入縣市整合、延伸至高鐵及機廠共用等議題而退回。此次整合案擴大研究範圍，市府去年爭取專案補助獲准，顯示中央對整體規畫方向的肯定。

市長高虹安說，她自上任以來始終將大新竹輕軌視為紓解科學園區交通瓶頸的關鍵解方。為了突破縣市藩籬，竹市府主動擔起主政單位角色，積極與新竹縣政府、科管局及科學園區公會達成共識，啟動新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究案，並於三月決標。

「這是大新竹輕軌廿年來最接近成功的時刻。」高虹安說，她已責成交通處與規畫團隊，以二○二七年完成可行性研究報告並提送交通部審查為目標，加速改善大新竹地區的交通現況。

交通處昨也進一步說明，顧問公司已提送工作計畫書，竹市目前和竹縣共同審查中，待審查通過，預計年底提出期中報告、二○二七年完成期末報告，送交通部審查。

交通處指出，除了推進軌道建設外，市府也同步培養公共運輸運量；ＴＰＡＳＳ桃竹竹苗通勤定期票帶動運量從初期百萬人次成長至去年一六五一萬人次，年增率百分之卅五；配合大新竹輕軌的竹市全電動先導公車至今載客突破五十萬人次，已建立市區、科學園區與高鐵新竹站間通勤模式。