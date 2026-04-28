廢床墊去化 苗縣擬引進破碎機

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾場累計暫置五千張廢彈簧床墊，長年仰賴人工拆解效率低，大量堆置又有火災及影響衛生高風險。縣府參照苗栗市公所近日處理廢床墊經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區集中處理，可望廿個工作天完成去化。

苗栗市公所最近花費六十萬元專案委託廠商，四月十五日至廿三日共破碎西山垃圾場約兩千四百床廢床墊，暫置區清除一空，但廿四日到昨天又累積十多張廢床墊，去化需要長期「抗戰」。

面對縣內多個鄉鎮市廢床墊逐年堆高，縣長鍾東錦要求環保局參照苗栗市公所經驗，與各公所合作，引進破碎機解決床墊暫置問題。

環保局長沈鳳臺說，西山垃圾場廢彈簧床墊機械破碎去化作業值得肯定，能有效提升處理效率，也能減輕各公所清潔隊員的負擔。全縣去年收受廢床墊九千床，平均每個月七百五十床，環保局下個月將邀集公所研商合作機制，及經費分攤比例，如果達成共識，預計下半年就可以上路。

環保局初步規畫採勞務採購標案，將委託民間機構協助破碎處理，採苗北、苗中、苗南、通苑等分區，各選定一處集中處理場所。每天處理量能約三百床，全縣統計待處理廢床墊約五千床，約廿個工作天左右搞定，破碎後彈簧廢鐵回收，泡棉、布料、纖維、乳膠等可燃部分送燒。

至於後續如何壓低廢床墊數量？沈鳳臺說，公所收受的廢床墊來源來自一般民眾，已有隨自來水費繳交清潔費，公所收取巨大垃圾，另訂有收費辦法，實務上不太可能一頭牛剝好幾層皮，再要求購買床墊時，收取一定比例的回收基金，會從源頭減量，宣導愛物惜物，延長床墊使用時間著力。