聽新聞
0:00 / 0:00

廢床墊去化 苗縣擬引進破碎機

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾場累計暫置五千張廢彈簧床墊，長年仰賴人工拆解效率低，大量堆置又有火災及影響衛生高風險。縣府參照苗栗市公所近日處理廢床墊經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區集中處理，可望廿個工作天完成去化。

苗栗市公所最近花費六十萬元專案委託廠商，四月十五日至廿三日共破碎西山垃圾場約兩千四百床廢床墊，暫置區清除一空，但廿四日到昨天又累積十多張廢床墊，去化需要長期「抗戰」。

面對縣內多個鄉鎮市廢床墊逐年堆高，縣長鍾東錦要求環保局參照苗栗市公所經驗，與各公所合作，引進破碎機解決床墊暫置問題。

環保局長沈鳳臺說，西山垃圾場廢彈簧床墊機械破碎去化作業值得肯定，能有效提升處理效率，也能減輕各公所清潔隊員的負擔。全縣去年收受廢床墊九千床，平均每個月七百五十床，環保局下個月將邀集公所研商合作機制，及經費分攤比例，如果達成共識，預計下半年就可以上路。

環保局初步規畫採勞務採購標案，將委託民間機構協助破碎處理，採苗北、苗中、苗南、通苑等分區，各選定一處集中處理場所。每天處理量能約三百床，全縣統計待處理廢床墊約五千床，約廿個工作天左右搞定，破碎後彈簧廢鐵回收，泡棉、布料、纖維、乳膠等可燃部分送燒。

至於後續如何壓低廢床墊數量？沈鳳臺說，公所收受的廢床墊來源來自一般民眾，已有隨自來水費繳交清潔費，公所收取巨大垃圾，另訂有收費辦法，實務上不太可能一頭牛剝好幾層皮，再要求購買床墊時，收取一定比例的回收基金，會從源頭減量，宣導愛物惜物，延長床墊使用時間著力。

鍾東錦 苗栗 環保局 床墊

延伸閱讀

苗栗告別人工拆解廢床墊 年約9000個擬機械去化

日本岩手山林火災延燒 煙霧使部分民眾不適

苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

星期評論／高雄土方有去處 又成移動汙染源

相關新聞

廢床墊去化 苗縣擬引進破碎機

苗栗縣十八鄉鎮市垃圾場累計暫置五千張廢彈簧床墊，長年仰賴人工拆解效率低，大量堆置又有火災及影響衛生高風險。縣府參照苗栗市公所近日處理廢床墊經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區集中處理，可望廿個工作天完成去化。

竹科塞車有解 大新竹輕軌紅藍線整合 拚明年送審

大新竹輕軌計畫過去因縣市路線各自表述，不符中央審查期待遭退回要求縣市路線整合。新竹市政府歷經多次協調，去年十一月獲中央補助輕軌紅、藍線整合可行性研究，今年三月決標；竹市府交通處昨說明最新進度，正和縣府共同審查工作計畫書，預計年底提出期中報告。

桃園滅火器加裝保護盒 成本暴增惹怨

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近五倍，遭民代質疑。民政局昨回應，戶外滅火器若有其他適當遮蔽，可放寬作法，預計五月中旬陸續完成盤點與採購程序。

防滅火器自爆！桃市要求加裝保護盒 里基層怨成本吃不消

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近5倍，各地里基層負擔沈重。民政局回應，戶外無遮蔽處加裝保護盒是基於安全考量，但若有適當遮蔽且架設於牆面，將可放寬作法，預計5月中旬陸續完成盤點與採購程序。

苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

立法委員沈發惠國會辦公室今天召開「苗栗油氣井政策說明會」，邀集民進黨苗栗縣長參選人陳品安及縣議員羅貴星等人共同與會，並由經濟部派員到場說明油氣井回饋機制調整方案；會中，初步決議油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里，115年度經費預計提高至1.14億元，較去年增加一倍。

竹縣智慧守護之眼5月啟動驗證 議員憂整合不足 數發處：分階段推動

新竹縣政府數位發展處今年元旦成立，今於議會提出以AI為核心的三大計畫，主軸「智慧守護之眼」規畫將傳統監視系統升級為具主動預警功能的智慧治理平台，預計5月啟動概念驗證。多名議員質疑時程倉促、跨局處整合不足，恐淪為技術展示；數發處則回應，將採開源架構與分階段推動，並以最小化蒐集與分級通報機制降低風險與基層負擔，強調後續將逐步整合各單位需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。