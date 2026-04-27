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苗栗告別人工拆解廢床墊 年約9000個擬機械去化

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣各鄉鎮市去年廢棄床墊約9000個，過去多由清潔隊人工或簡易機具艱辛拆解，苗栗縣政府環境保護局參考苗栗市公所做法，兼顧職安與效率，全面推機械破碎設備集中去化。

環保局表示，專業機械破碎設備每天處理量可達300床，以目前全縣待處理5000餘床計算，僅需約20個工作天可處理完畢，將邀各公所研商討論去化處理合作機制及經費分攤比例，待發包後下半年起執行。

苗栗市公所為改善西山垃圾掩埋場堆置大量廢彈簧床，今年編列新台幣60萬元預算，委託廠商以專業機具加速去化作業。苗栗縣長鍾東錦得知不少鄉鎮公所廢床墊過去仰賴清潔隊人工拆解，直呼「清潔隊會被操死」，指示環保局應研商全縣統一作業方案，推動機械去化。

環保局長沈鳳臺今天在苗栗縣務會議表示，全縣18鄉鎮市去年廢床墊約9000個，各公所人力不足及缺乏去化設備，各掩埋場廢床墊暫置量逐年增加。

沈鳳臺說，廢床墊體積龐大、拆解不易，過去清潔隊員須在粉塵飛揚、悶熱露天場域，以人工或簡易機具艱辛拆解，進度緩慢，也面臨極大職業安全風險，經參酌苗栗市推動方式，現勘去化作業流程，決定委託民間機構，採苗北、苗中、苗南與通苑分4區方式集中處理。

環保局 苗栗 鍾東錦

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