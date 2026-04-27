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紙風車白沙屯還願演出 加入椅子會祈福卡相贈

中央社／ 台北27日電

紙風車兒童劇團將前進苗栗白沙屯進行還願演出，5月3日在拱天宮第二停車場演出「順風耳的新香爐」，加入紙風車「椅子會」有機會拿到白沙屯媽祖限量祈福卡。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天透過新聞稿表示，從2026年1月白沙屯媽祖台中分會意外「落座」看戲，媽祖的庇佑彷彿成為這3個月來最溫暖的註腳。紙風車特別在「媽祖生日」及母親節感恩月前夕，特別再向白沙屯媽祖祈求限量祈福卡，送給加入「椅子會」的成員。

1月初，紙風車在台中準備首場演出，白沙屯媽祖娘娘的鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達：「台上不用停，娘娘就是來看戲的。」舞台前方迅速擺上4張紅色塑膠椅，媽祖鑾轎如觀眾般落座，看完整段歌舞後才緩緩起駕，臨走前輕觸舞台，留下鼓勵，也成為368兒童藝術工程「椅子會」捐款計畫。

根據紙風車的資料，民眾捐款新台幣1000元就可以加入「椅子會」，經費主要用於演出現場的椅子、雨衣、物資、交通接駁等支出，支持演出基本需求。張敏宜表示，紙風車就像是媽祖的手腳，執行「愛的工程」368兒童藝術工程，「椅子會」的每一位「椅子頭」，都將陪伴孩子平安成長。

「椅子會」剛成立之初，拱天宮即提供100份白沙屯媽祖祈福卡，當天就秒殺一空；現在正值5月母親節前夕，紙風車再向媽祖祈求祈福卡，贈予接下來捐1000元加入「椅子會」的捐款者，期盼藉由白沙屯媽祖愛孩子的祈福卡推出，邀請更多民眾支持這份守護孩子的力量。

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