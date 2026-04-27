全台唯一鐵馬進香 苗栗市5月15日連三天盛事

全台唯一苗栗市天后宮騎鐵馬（自行車）到北港朝天宮進香，市公所規畫5月15日「選手之夜」，16日鐵馬進香，17日回鑾，結合藝陣文化節踩街，媽祖駐駕縣政府，開放躦轎底，宗教盛事熱鬧3天。

苗栗市公所2018年起復刻早年鐵馬進香，除了疫情期間停辦，今年第8年辦理，以「延續信仰、騎出文化」為主軸，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰，及天后宮主委林岳爐、北港朝天宮副董事長蘇健榮等人，今天為媽祖鑾駕揭幕，並領騎府前路。

市公所指出，15日晚上6點在縣府廣場舉辦「選手之夜」，結合報到、路線說明與祈福儀式，並融入在地藝文展演與市集活動；16日一早6點拜請天后宮媽祖起駕，2天1夜進香、回鑾345公里；17日下午4點在五福宮迎駕，開放120名「迎駕組」騎士提供YouBike電輔車，陪同媽祖駐駕縣府廣場。

17日晚上6點起結合藝陣文化節從南苗三角公園出發，經中正路、至公路、府前路到縣府廣場，舉辦「迎駕晚會」，安排陣頭、鼓藝及文化展演，隨後隊伍再護駕返回苗栗天后宮。

今年鐵馬進香分「全程組345KM」、「迎駕組5KM」，一律採網路報名，全程組4月28日上午8點至深夜11點，苗栗縣民優先報名，限額100名；29日上午9點至30日晚上9點不限地區報名，限額200人；迎駕組5月5日中午12點至12日深夜11點報名 ，限額120名，相關簡章請上台灣鐵人運動協會http://www.ironman.org.tw/ ，或苗栗市公所官網查詢。