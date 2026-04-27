防滅火器自爆！桃市要求加裝保護盒 里基層怨成本吃不消

桃園市楊梅區去年曾發生多起公共滅火器自爆事件，市府為避免再出意外，要求架設於戶外的滅火器加裝保護盒，結果導致設置成本暴增近5倍，各地里基層負擔沈重。民政局回應，戶外無遮蔽處加裝保護盒是基於安全考量，但若有適當遮蔽且架設於牆面，將可放寬作法，預計5月中旬陸續完成盤點與採購程序。

議員楊朝偉今在議會質詢時指出，過去一隻滅火器只要700元，現在加上保護盒後一隻要3400元，導致設置數量大幅減少，以前一個里設置300隻只需20多萬元，現在要多出上百萬元，經費過於龐大，且滅火器裝在箱子裡，何時過期、東西是否還在都難以掌握，管理問題重重。

議員張曉昀說，滅火器外加裝保護盒，雖然保護效果較好，但成本實在太昂貴，許多里長反映成本過高；不少鄰里的滅火器這幾天就要到期，要求市府盡速公布作業流程與滅火器放置位置的辦法。

民政局區政行政科長曾國偉表示，近年桃園發生多起公共滅火器鏽蝕自爆事件，為強化管理與維護，民政局於去年12月10日修訂「桃園市各區里（鄰）巷道滅火器維護及管理注意事項」，調整戶外設置環境的保護措施，盼降低瓶身遭鏽蝕的風險。

針對地方反映成本過高，曾國偉表示，若滅火器周圍有適當遮蔽，會思考是否能有變通的保存條件；目前全市滅火器設置總量約11萬餘隻，配合新修訂的注意事項，各區公所正依規定辦理盤點、規畫及採購，預計5月中旬完成相關程序，再依實際盤點結果掌握整體汰換數量。

民政局表示，依規定各里辦公處應落實年度抽查，確認外觀完好及壓力錶指針處於正常範圍，並視使用年限與實際狀況，辦理換粉、汰換或報廢。至於經費來源，滅火器新購部分由議員補助款辦理購置，換粉則由里基層工作經費支應。