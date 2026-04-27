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苗栗油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里 經費提高一倍至1.14億元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
立委沈發惠國會辦公室今天召開「苗栗油氣井政策說明會」，邀集民進黨苗栗縣長參選人陳品安、縣議員羅貴星等人共同與會，並由經濟部派員到場說明油氣井回饋機制調整方案。圖／立委沈發惠國會辦公室提供
立委沈發惠國會辦公室今天召開「苗栗油氣井政策說明會」，邀集民進黨苗栗縣長參選人陳品安、縣議員羅貴星等人共同與會，並由經濟部派員到場說明油氣井回饋機制調整方案。圖／立委沈發惠國會辦公室提供

立法委員沈發惠國會辦公室今天召開「苗栗油氣井政策說明會」，邀集民進黨苗栗縣長參選人陳品安及縣議員羅貴星等人共同與會，並由經濟部派員到場說明油氣井回饋機制調整方案；會中，初步決議油氣井回饋範圍將擴大至1.2公里，115年度經費預計提高至1.14億元，較去年增加一倍。

沈發惠國會辦公室指出，陳品安長期關心苗栗油氣井及礦場開採設置，對地方生活、環境與居民權益所造成的影響，多次向沈發惠委員反映地方心聲，爭取檢討回饋範圍與補助金額。此次經溝通協調，成功促成經濟部研議擴大回饋範圍，讓更多苗栗受影響居民納入照顧。

會中經濟部說明，未來油氣井回饋範圍將擴大至井位周邊1.2公里，並區分為第一類、第二類回饋區。苗栗地區受益人數將從原約2425人，大幅增加至約1萬3308人，讓回饋制度更能反映地方實際受影響情形。

在回饋金方面，114年度經費為6600萬元，115年度預計提高至1.14億元；第一類回饋金約每人1650元至2400元，第二類回饋金約每人400元，整體回饋金額與受惠範圍皆明顯提升；預計5月中旬完成修法，回饋金於6月底前撥付各公所，並由公所於10月底前轉發給民眾。

羅貴星表示，油氣井長期設置在地方，居民承擔環境與生活影響，回饋制度應更加公平、合理；同時，畫入範圍也應更為嚴謹明確，避免因認定標準不清，引發民眾爭議。

陳品安則強調，這次成功爭取擴大回饋，不只是增加金額，更是讓中央看見苗栗鄉親的需求，未來仍會持續追蹤修法進度與實際撥款情形，確保回饋金如期撥付、發放到位，讓鄉親真正感受到政策調整的實質成果。

民進黨 經濟部 苗栗

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