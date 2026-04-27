直播主抖音導覽竹市府 綠議員質疑門禁失靈

民進黨新竹市議員曾資程今天說，有民眾日前透過抖音直播竹市府內部，質疑門禁管理失靈且有資安疑慮。竹市府說，市府為開放古蹟，公共區域管理正常，將視情況強化安全能量。

曾資程透過文字向中央社記者表示，有民眾提供畫面在網路上爆料，指1名直播主日前晚間進入市府，透過中國短影音社群平台抖音進行直播導覽，動線由市長室延伸至會議室周邊，邊走邊介紹，如入無人之境。

曾資程說，根據「新竹市政府府內大樓門禁管理要點」規定，「未經許可，在府內機敏區域進行攝影、錄影或錄音，駐衛警察有權禁止、制止、強制驅離，並能通報政風處處置」，但執行卻荒腔走板。

曾資程指出，政府機關的動線與公務配置，本就涉及高度敏感資訊，一旦透過具有境外背景的平台傳播，將造成不可逆的資安風險，質疑市府的行政管理機制已失能。

新竹市政府透過文字表示，「新竹州廳」為國定古蹟，兼具辦公與文化觀光功能，民國110年訂定門禁管理要點，將走廊與中庭等列為公共開放區，每日開放至晚間11時，其餘辦公區則嚴格管制，目前整體管理機制運作正常，並未影響實質機關運作。

針對此次事件，市府表示，已掌握相關動態，未來將視實際需求適時強化門禁管理能量，確保公共參觀與行政安全界線明確，若發現任何違規或不法情事，市府將依法查處並追究責任，也呼籲民眾遵守規範的前提下親近文化資產。