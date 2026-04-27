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防勞動節連假人車潮 大溪警超前部署交管避塞攻略

中央社／ 桃園27日電

因應即將到來的勞動節連假，桃園市警局大溪分局今天提前公布交通疏導措施，除規劃交通管制，也劃設行人徒步區及替代道路等，公路局也提供優惠鼓勵民眾使用公共運輸維護行車順暢。

桃園市政府警察局大溪分局發布新聞稿表示，勞動節連假自5月1日至3日共3天，預期將吸引大量遊客前往大溪賞景與採購綠竹筍、媽媽桃，國道3號大溪交流道匝道於5月1日至3日未實施高乘載管制，但老城區交通將進行管制，和平老街每天從上午9時至晚間6時劃設行人徒步區，並於康莊路與和平路五岔路口實施交通管制。

大溪分局說，結束行程離開大溪民眾，往三峽方向建議改由中華路右轉信義路；往鶯歌方向可由大鶯路銜接國道3號三鶯交流道；康莊路南下車流建議改由台4線接台3乙線往龍潭或高原交流道行駛；往石門水庫南下可由水庫內中線管制站接台3乙線往高原交流道。

至於復興區下山替代動線，往新竹方向民眾建議改由羅馬公路（桃118線）前往新竹縣關西鎮；往台北方向民眾建議改由台7乙線往三峽，銜接國道3號三鶯交流道。

交通部公路局為鼓勵民眾多使用公共運輸，4月30日0時起至5月3日晚間11時59分止，86條中長途國道客運票價85折優惠。搭配常客優惠與TPASS 2.0回饋措施最高可享6折優惠。民眾搭乘高鐵、台鐵及國道客運，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享基本里程或1段票，以及指定幸福巴士路線全程免費。

大溪分局長徐章哲呼籲民眾，出門前可善用「高速公路1968」及「即時路況影像」等APP查詢最新路況，並提早規劃行程、避開尖峰時段，同時配合現場員警指揮，共同維護交通順暢與行車安全。

勞動節

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