苑裡稻田彩繪「天后派對」勞動節連假登場 一起迎媽祖、玩農遊享美食

苗栗縣苑裡鎮農會稻田彩繪活動，今年一期彩繪稻作除了與老牌鐘錶公司合作，打造企業品牌圖騰外，更延續媽祖文化盛典，勞動節連假舉辦「天后派對」，歡迎遊客揪團打卡拍照，一起迎媽祖、玩農遊、享美食。

近年，全國最具指標性的農遊媽祖文化盛典「天后派對」，即將於4月30日至5月3日勞動節連假，在苑裡「愛情果園」盛大展開！在農業部農村發展及水土保持署、苗栗縣政府攜手合作支持下，苑裡鎮農會統籌辦理，今年邁入第三屆，規模將更勝以往。

除了串聯台中、苗栗海線地區知名的大甲鎮瀾宮、竹南后厝龍鳳宮、後龍慈雲宮、白沙屯拱天宮、通霄慈后宮、通霄慈惠宮、苑裡慈和宮、苑裡房裡順天宮、苑裡慈護宮等九大宮廟，屆時九位女神齊聚駐駕苑裡愛情果園。

另農會也號召全鎮16 個農村社區共同參與分工，展現出社區強大的凝聚力，結合彩繪稻田、天后神選商品與山盟海寺農遊，為2027年即將在苗栗舉行的「台灣燈會」提前暖身。

苑裡鎮農會指出，今年受寶島鐘錶公司所託，契作彩繪其70周年地景藝術，要把櫥窗裡的紀念，深深的種進台灣這片土地裡。目前彩繪的「寶島鐘錶」稻田已清晰可見；至於另一塊由「霹靂布袋戲」設計團隊，以「天妃」媽祖為主題打造的巨幅大地藝術，延續去年動畫熱潮，將在活動當天正式對外開放觀賞。