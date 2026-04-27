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竹縣智慧守護之眼5月啟動驗證 議員憂整合不足 數發處：分階段推動

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府數位發展處今年元旦成立，今於議會提出以AI為核心的三大計畫，主軸「智慧守護之眼」規畫將傳統監視系統升級為具主動預警功能的智慧治理平台。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府數位發展處今年元旦成立，今於議會提出以AI為核心的三大計畫，主軸「智慧守護之眼」規畫將傳統監視系統升級為具主動預警功能的智慧治理平台。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府數位發展處今年元旦成立，今於議會提出以AI為核心的三大計畫，主軸「智慧守護之眼」規畫將傳統監視系統升級為具主動預警功能的智慧治理平台，預計5月啟動概念驗證。多名議員質疑時程倉促、跨局處整合不足，恐淪為技術展示；數發處則回應，將採開源架構與分階段推動，並以最小化蒐集與分級通報機制降低風險與基層負擔，強調後續將逐步整合各單位需求。

縣議員吳旭智指出，該案5月底即規畫上線，開發與整合時間過短，若未妥善規畫，恐增加各局處負擔，建議優先盤點既有數位需求與民眾有感服務，如改善公車動態準點率等。縣議員林禹佑則關注個資與法制面，質疑縣府尚未明確說明資料蒐集範圍、保存期限及權限控管，恐衍生個資法爭議。

縣府數位發展處長劉奕帆回應，系統由廠商開發並將移轉著作權予縣府，採開源架構，未來可於不同場域重複使用，只需進行調校即可降低成本，以公托場域為例，未來可透過AI標記異常事件，大幅縮短影像調閱時間，改善過去需耗時一至兩周的問題。此外，已依「個資法」第16條「增進公共利益」原則規畫，不會集中儲存影像，僅傳送時間戳記等必要資訊，並以最小化蒐集與去識別化方式降低風險；涉及兒童影像亦須取得家長與校方同意，且多採事後分析。

針對系統穩定性，議員蔡蕥鍹指出，過去曾發生事故卻無畫面可調的情況，若影像來源失效，再先進的AI系統也將失靈，要求縣府強化設備維護與備援機制。劉奕帆回應，將導入AI自動檢測監視器狀態，一旦出現遮蔽或異常，會即時通報維修。

此外，議員邱靖雅質疑整體規畫缺乏跨局處整合與數據基礎。她認為AI導入關鍵在治理與溝通，而非技術本身，若大量通報卻未評估基層人力負荷，恐反而增加負擔；並批評目前規畫未說明資料來源與規模，「不是Big Data，而是No Data」。

劉奕帆強調計畫將採分階段推動，先完成概念驗證，再逐步整合各局處需求，並透過分級通報機制降低干擾，例如僅針對重大交通事故通報警察單位，以兼顧效率與實務運作。

新竹縣 新竹 議員

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