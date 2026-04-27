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桃市府推45場母親節活動 集章就送百元電子禮券

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
母親節將至，桃園市婦幼局推出母親節系列活動，參與指定活動掃描現場QR Code完成集章，集滿5枚、10枚或15枚，即可分別兌換電子禮券。圖／桃園市婦幼局提供
母親節將至，桃園市婦幼局推出母親節系列活動，參與指定活動掃描現場QR Code完成集章，集滿5枚、10枚或15枚，即可分別兌換電子禮券。圖／桃園市婦幼局提供

母親節將至，桃園市婦幼局推出「幸福桃園．守護媽咪」母親節系列活動，5月起在全市13個行政區陸續登場，共規畫45場活動。今年特別結合桃園市民卡APP推出集章活動，民眾參與指定活動掃描現場QR Code完成集章，集滿5枚、10枚或15枚，即可分別兌換電子禮券，鼓勵媽媽和家庭踴躍走出家門參與。

婦幼局表示，系列活動以「打造孕產家庭全方位溫暖支持網絡」為主軸，串聯全市婦幼服務中心及跨領域合作單位，整合公私部門資源，內容涵蓋產前教育、產後支持、親子互動及家庭關懷，規畫親子哺育支持團體、孕產婦照護講座、親子體驗活動及社區宣導等，讓市民在各行政區都可就近參與。

婦幼局表示，為方便市民查詢，婦幼局於官網設置「溫馨5月母親節系列活動」主題海報入口，民眾點選後可依「孕產支持、親子互動、多元共融、溫馨節慶、專業講座、暖心企畫」六大主題，查詢各區活動資訊及報名方式，提供一站式查詢服務。

為提升活動參與度與互動性，今年特別結合「桃園市民卡APP」推出專屬集章活動。民眾只要參與指定活動並掃描現場QR Code完成任務，集滿5枚、10枚或15枚印章後，分別可兌換100元、200元和500元的電子券，總計360個名額。

婦幼局表示，透過在地服務網絡串聯，可提供孕產婦自懷孕、分娩到育兒各階段的持續性關懷服務，提升服務可近性與完整性，邀請市民朋友踴躍參加，陪伴每一位媽媽安心迎接新生命。

母親節 桃園

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