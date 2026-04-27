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竹北水圳森林公園將整治水池 巴西龜明起開放民眾認養

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市水圳森林公園為提升水池水質及整體環境品質，竹北市公所將啟動池體整治與生態優化作業。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市水圳森林公園為提升水池水質及整體環境品質，竹北市公所將啟動池體整治與生態優化作業。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市水圳森林公園為提升水池水質及整體環境品質，竹北市公所將啟動池體整治與生態優化作業，並同步進行園區內野生動物安置與處理，其中池裡的巴西龜將協調相關單位，並將於明起開放民間認養，提供有意願的民眾或團體來認養。

竹北市公所調查發現，園區水池內以魚類、龜類及飛禽為主要族群，但因數量過多，導致有機物長期累積，已出現明顯優養化現象，進一步引發水質惡化、異味及鼠患等問題，影響整體環境與遊憩品質。因此，整治工程將同步進行動物分流與安置措施。

在處置方式上，飛禽類將採人道誘捕方式進行移置，並委由關西高中協助後續照護與安置，確保動物福利；魚類部分則因多為非經濟性與外來種，將於篩選後，透過增氧運輸設備移置至適當魚塘放養，以降低對原環境的衝擊；至於龜類，主要為外來種巴西龜，後續將協調相關單位，並開放民眾認養，提供合適飼養環境。

竹北市公所說明，整治工程完成後，預期可有效改善水體優養化狀況、降低異味與鼠患問題，同時提升環境衛生，逐步重建較為平衡的生態系統，目前規畫期程約落在9月前後，實際完工時間仍將視工程進度調整。

此外，竹北市公所也宣布將於4月28日開放一般民眾現場認養動物，須簽署認養切結書，並呼籲民眾切勿隨意放養動物，以免造成外來種入侵、生態失衡及環境負擔增加。

魚類 新竹 巴西

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