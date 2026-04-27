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大新竹輕軌順利決標路線曝光 高虹安：20年來最接近成功時刻

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安拜會行政院協調交通部給予補助，歷經多次協調終獲交通部支持，去年11月成功獲中央補助，並於今年3月決標。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安拜會行政院協調交通部給予補助，歷經多次協調終獲交通部支持，去年11月成功獲中央補助，並於今年3月決標。圖／新竹市政府提供

新竹輕軌計畫過去因縣市路線各自表述，不符中央審查期待遭退回要求縣市路線整合。新竹市長高虹安拜會行政院協調交通部給予補助，歷經多次協調終獲交通部支持，去年11月成功獲中央補助，並於今年3月決標，高虹安說，這是20年來最接近成功的時刻。

高虹安表示，自上任以來始終將大新竹輕軌視為紓解科學園區交通瓶頸的關鍵解方。為了突破縣市藩籬，由新竹市政府主動擔起主政單位角色，積極與新竹縣政府、科學園區管理局及科學園區公會達成共識，正式啟動「新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究」。目前已責成交通處與規劃團隊，以2027年完成可行性研究報告並提送交通部審查為目標，加速改善大新竹地區的交通現況。

高虹安說，透過市府團隊拜會新竹縣、工研院、清大、陽明交大及科學園區等單位，並與縣府及園區公會正式簽署合作備忘錄，縣市攜手合作已成為共識。這不僅能確保未來紅、藍線銜接的技術一致性，更有助於縮短整體規劃與後續興建的期程。

交通處說明，過去推動新竹輕軌紅線（新竹車站至新莊車站）時，2022年送審遭委員認為應納入縣市整合、延伸至高鐵及機廠共用等議題而退回。此次整合案擴大研究範圍，市府去年爭取專案補助獲准，顯示中央對整體規畫方向的肯定。

交通處長指出，除軌道建設外，市府也同步培養公共運輸運量。「TPASS桃竹竹苗通勤定期票」自2023年10月上路後，運量從初期百萬人次成長至2025年1651萬人次，年增35%；其中「竹竹方案」使用率達42%，顯示園區上班族與學生已逐步養成搭乘大眾運輸習慣，有助未來輕軌營運。

交通處補充，為預先培養運量，竹市全電動先導公車於2024年12月上線，至今載客突破50萬人次，已建立市區、科學園區與高鐵新竹站間通勤模式。今年推動「公車創新大計畫」，包括電動公車最高補助99%、充電樁建設、司機薪資補貼及智慧站牌與候車亭增設，透過「公車先行」策略，引導市民轉型使用公共運輸，為未來輕軌通車奠定營運基礎。

行政院 交通部 新竹

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