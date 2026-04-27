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勞動連假人車潮湧現 桃園大溪警公布「避塞攻略」一次看

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪警方五一勞動節三天連假有交管。記者鄭國樑／翻攝
大溪警方五一勞動節三天連假有交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局表示，周五勞動節連續3天假，目前正是綠竹筍、媽媽桃產季，預估大溪慈湖、石門水庫、復興區北橫、小烏來等風景區會出現遊客人潮車流，今天提前公布交通疏導措施。

警方表示，5月1日至3日勞動節連假，國道3號大溪交流道匝道未實施高乘載管制。大溪老城區3天有交管：普濟路禁止左轉得勝路，建議改由普濟路左轉金城路，右轉康莊路後，接文化路或中華路直行至信義路，再依行向分流往新北市三峽或桃園方向。

大溪和平老街三天每日9時至晚上6時劃設行人徒步區，並於康莊路與和平路五岔路口交管；另於中午12時至晚上6時，康莊路單行道管制，禁止車輛右轉進入得勝路；因老城區停車空間少，建議遊客將車輛停放於月眉停車場、大溪橋頭停車場，再步行到老街。

進出大溪地台四線圓環採機動管制，5月1至3日每日下午3時至6晚上6時，視交通狀況於介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口，機動實施圓環單向通行，並封閉往三元一街方向車道及瑞安路迴轉道，以利車流紓解。

離開大溪的車流替代道路往三峽方向，建議由中華路右轉信義路，往鶯歌方向由大鶯路銜接國道3號三鶯交流道。康莊路南下車流：建議改由台4線接台3乙線往龍潭或高原交流道；往石門水庫南下，由水庫內中線管制站接台3乙線往高原交流道。如果大溪橋頭停車場滿場且瑞安路壅塞，警方將封閉瑞安路出口，改由武嶺橋下道路經大鶯路60巷，銜接大鶯路、旭日路或瑞仁路離場。

復興區下山替代動線往新竹方向，建議改由羅馬公路（桃118線）前往新竹縣關西鎮，往台北方向建議改由台7乙線往三峽，銜接國道3號三鶯交流道。交通部勞動節連假公共運輸優惠時間自4月30日（周四）起至5月3日（週日）共計4日。

86條中長途國道客運票價85折，搭配常客優惠與TPASS 2.0回饋措施，最高可享6折優惠。轉乘及幸福巴士優惠包括高鐵、台鐵及國道客運，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，享基本里程或1段票，以及指定幸福巴士路線全程免費。

五一勞動節連續假日公共運輸票價有優惠。圖／大溪警分局提供
五一勞動節連續假日公共運輸票價有優惠。圖／大溪警分局提供

慈湖 三峽 勞動節

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