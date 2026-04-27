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竹市慈雲路安裝人行天橋 4／29晚間起封閉往光復路車道
新竹市慈雲路4月29日晚間10時至4月30日凌晨6時辦理人行天橋樓梯安裝作業，市府提醒，施工期間將封閉慈雲路往光復路方向之平面車道，請用路人提前規畫改道。
新竹市長高虹安指出，慈雲路（龍山西路至光復路段）為竹市重要交通幹道，過去因人行天橋墩柱及側溝配置影響，導致車道寬度不足，長期造成車流壅塞。本次改善工程透過天橋與側溝設施調整與退縮，釋放道路空間並新增車道，將原單車道路段恢復為雙車道，有效紓解往市區方向車流壓力。
高虹安說，新竹市政府持續推動交通改善工程。繼完成路段拓寬及路面假修復並開放通行後，市府已完成迴轉道人行道新設工程，進一步優化行人動線，同時導入人車分流設計，降低迴轉車輛與行人交織風險，全面提升通行安全與效率。
交通處說明，因應工程進度與考量現有人行天橋位置影響動線，將於4月29日夜間辦理天橋安裝作業。施工期間將封閉慈雲路（龍山東一街68巷至光復路口）路段，提醒往光復路方向之用路人，請提前改道行駛龍山東一街68巷、光復路一段544巷後銜接光復路。
交通處補充，改善工程預計於今年上半年完工。待人行天橋安裝及台電管線挖掘作業完成後，市府將進行全路段路面重鋪，提供市民更平整、舒適之通行環境。施工期間造成不便，敬請市民見諒，並配合現場交通指揮，減速慢行，確保行車安全。
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