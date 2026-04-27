竹市慈雲路安裝人行天橋 4／29晚間起封閉往光復路車道

桃園機場捷運近年雖在ＴＰＡＳＳ通勤月票助攻下，運量攀升，但也因此通勤尖峰車廂更為擁擠，亟待增購列車。無奈的是號誌系統因業者被併購停產，影響新車採購計畫甚巨，若現況維持廿年不變，恐不僅衝擊雙北與桃園通勤需求，更可能損及台灣的國際形象。

2026-04-27 00:13