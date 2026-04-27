快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾場暫置5000張廢床墊高風險 苗縣府、公所研議破碎機去化

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所專案委託破碎處理廢床墊，9天約2400床，暫置區清空。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所專案委託破碎處理廢床墊，9天約2400床，暫置區清空。圖／苗栗市公所提供

苗栗縣18鄉鎮市垃圾場暫置5000張廢彈簧床墊去化頭痛，又有火災及影響衛生高風險，縣府參照苗栗市公所經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區處理，可望20個工作天搞定。

廢床墊占體積，大量堆置及潮溼、髒亂，又有火災、衛生等風險問題，縣府環保局調查18鄉鎮市垃圾場，目前暫置約5000張廢床墊，大多數運用清潔隊或是易服勞動役人力逐一拆解，費人力且耗時，效率相當低，廢床墊逐年堆高，縣長鍾東錦要求環保局參照苗栗市公所經驗，與各公所合作，引進破碎機解決床墊暫置問題。

苗栗市公所指出，公所60萬元專案委託廠商，今年4月15日至23日共破碎西山垃圾場約2400床廢床墊，暫置區清除一空，但24日至今天又快速累積10多張廢床墊，去化需要長期「抗戰」。

環保局長沈鳳臺說，西山垃圾場廢彈簧床墊機械破碎去化作業值得肯定，不僅能有效提升處理效率，也能減輕各公所清潔隊員的負擔，全縣去年收受廢床墊9000床，平均每個月750床，環保局下個月將邀集公所研商合作機制，及經費分攤比例，如果達成共識，預計下半年就可以上路。

環保局初步規畫採勞務採購標案，參照苗栗市公所處理模式，委託民間機構協助破碎處理，採苗北、苗中、苗南、通苑等分區，各選定一處集中處理場所，指定地點、時間，每天處理量能約300床，全縣待處理廢床墊約5000床，需20個工作天左右，破碎後分工公所後續處理，彈簧廢鐵回收，泡棉、布料、纖維、乳膠等可燃部分送燒。

苗栗市公所專案委託破碎處理廢床墊，9天約2400床，暫置區清空。本報資料照片
苗栗市公所專案委託破碎處理廢床墊，9天約2400床，暫置區清空。本報資料照片

鍾東錦 苗栗 垃圾掩埋場 床墊

延伸閱讀

日本岩手山林火災延燒 煙霧使部分民眾不適

桃園紅火蟻發生率創新低 議員籲「三不管」死角加強管理

星期評論／高雄土方有去處 又成移動汙染源

旅行團甘肅翻車1死12傷 苗縣：仍2人留院觀察

相關新聞

桃園紅火蟻發生率創新低 議員籲「三不管」死角加強管理

桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，儘管市府近年積極改善，但民代質疑，龜山區發生率近年僅微幅下降，目前仍維持5.5%，且公園、人行道等不同單位管轄交界處易形成通報死角，凸顯市府跨局處通報機制存在漏洞，要求強化橫向聯繫。農業局回應，去年桃園市紅火蟻平均發生率為15.5%，創歷年新低，將每3個月與相關單位開會檢討，並擴大導入無人機防治。

竹市慈雲路安裝人行天橋 4／29晚間起封閉往光復路車道

新竹市慈雲路4月29日晚間10時至4月30日凌晨6時辦理人行天橋樓梯安裝作業，市府提醒，施工期間將封閉慈雲路往光復路方向之平面車道，請用路人提前規畫改道。

垃圾場暫置5000張廢床墊高風險 苗縣府、公所研議破碎機去化

苗栗縣18鄉鎮市垃圾場暫置5000張廢彈簧床墊去化頭痛，又有火災及影響衛生高風險，縣府參照苗栗市公所經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區處理，可望20個工作天搞定。

桃園百年草漯保障宮媽祖回鑾 副市長蘇俊賓扛老祖神轎

桃園市草漯保障宮天上聖母北港進香昨晚回鑾，副市長蘇俊賓與信眾一同接駕參拜，並表示保障宮媽祖每年至北港朝天宮進香，已經成為觀音區的大日子，上千民眾一同迎接天上聖母神尊回鑾，並隨神轎徒步遶境返回，祈願庇佑地方平安繁榮。

星期評論／通勤擠爆…機捷購車拖延 成本恐更高

桃園機場捷運近年雖在ＴＰＡＳＳ通勤月票助攻下，運量攀升，但也因此通勤尖峰車廂更為擁擠，亟待增購列車。無奈的是號誌系統因業者被併購停產，影響新車採購計畫甚巨，若現況維持廿年不變，恐不僅衝擊雙北與桃園通勤需求，更可能損及台灣的國際形象。

新竹只剩竹科？管中閔問「拿掉園區還剩什麼」 應打造人文藝術聚落

台灣公共政策學會、台灣民主法律學會今舉辦第6場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」，現場邀集宣布參選新竹市長的清華大學兼任助理教授何志勇、中研院院士管中閔、對外關係協會會長令狐榮達、台灣公共政策學會理事長紀俊臣等人對談，聚焦國際化與城市外交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。