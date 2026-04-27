垃圾場暫置5000張廢床墊高風險 苗縣府、公所研議破碎機去化

苗栗縣18鄉鎮市垃圾場暫置5000張廢彈簧床墊去化頭痛，又有火災及影響衛生高風險，縣府參照苗栗市公所經驗，研議與各公所合作，預計下半年引進破碎機區域性分區處理，可望20個工作天搞定。

廢床墊占體積，大量堆置及潮溼、髒亂，又有火災、衛生等風險問題，縣府環保局調查18鄉鎮市垃圾場，目前暫置約5000張廢床墊，大多數運用清潔隊或是易服勞動役人力逐一拆解，費人力且耗時，效率相當低，廢床墊逐年堆高，縣長鍾東錦要求環保局參照苗栗市公所經驗，與各公所合作，引進破碎機解決床墊暫置問題。

苗栗市公所指出，公所60萬元專案委託廠商，今年4月15日至23日共破碎西山垃圾場約2400床廢床墊，暫置區清除一空，但24日至今天又快速累積10多張廢床墊，去化需要長期「抗戰」。

環保局長沈鳳臺說，西山垃圾場廢彈簧床墊機械破碎去化作業值得肯定，不僅能有效提升處理效率，也能減輕各公所清潔隊員的負擔，全縣去年收受廢床墊9000床，平均每個月750床，環保局下個月將邀集公所研商合作機制，及經費分攤比例，如果達成共識，預計下半年就可以上路。

環保局初步規畫採勞務採購標案，參照苗栗市公所處理模式，委託民間機構協助破碎處理，採苗北、苗中、苗南、通苑等分區，各選定一處集中處理場所，指定地點、時間，每天處理量能約300床，全縣待處理廢床墊約5000床，需20個工作天左右，破碎後分工公所後續處理，彈簧廢鐵回收，泡棉、布料、纖維、乳膠等可燃部分送燒。