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桃園百年草漯保障宮媽祖回鑾 副市長蘇俊賓扛老祖神轎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
草漯保障宮主委、委員、在地議員、區長參加媽祖進香回鑾遶境。圖／桃園市政府新聞處提供
草漯保障宮主委、委員、在地議員、區長參加媽祖進香回鑾遶境。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市草漯保障宮天上聖母北港進香昨晚回鑾，副市長蘇俊賓與信眾一同接駕參拜，並表示保障宮媽祖每年至北港朝天宮進香，已經成為觀音區的大日子，上千民眾一同迎接天上聖母神尊回鑾，並隨神轎徒步遶境返回，祈願庇佑地方平安繁榮。

蘇俊賓指出，觀音保障宮的開基媽祖神像原是安奉船上的「船仔媽」，相傳是康熙23年（1684年）由福建湄州分靈，具有高度歷史文化價值。今年北港進香、回鑾一共有11個轎班參與，包括中壇元帥、註生娘娘、玄天上帝、三媽、二媽及開基的老祖大媽等，尤其註生娘娘及二媽轎班人員全是女性擔任扛轎工作，在台灣各地算是少有的，極具特色。

蘇俊賓參香接駕後也扶鸞隨眾人一同起駕遶境，他提到，看著轎班在起駕遶境的過程中頻繁的換手，就知道這是不輕鬆的任務，尤其是最後進場的老祖神轎轎班人員，不只體力要好，更要有充分的默契。蘇俊賓在鑾轎遶境時也幫忙換手，與眾人協力扛轎，儼然成為老祖轎班的一分子。

民政局表示，保障宮為桃園沿海地區重要信仰中心，主祀天上聖母金身媽祖1854年建廟，廟方長年舉辦社會公益慈善捐助活動，造福鄉里，年市府去年也與保障宮合作舉辦全台媽祖聯合宗教文化推廣活動，持續傳承天上聖母護國祐民的信仰文化 。市議員吳進昌、許更生、民政局專門委員魏淑真、觀音區長劉草典、保障宮主任委員郭朝明等人都出席昨晚遶境回鑾祈福活動。

桃園草漯保障宮天上聖母北港進香回鑾遶境，副市長、議員到場迎接祈福。圖／新聞處提供
桃園草漯保障宮天上聖母北港進香回鑾遶境，副市長、議員到場迎接祈福。圖／新聞處提供

蘇俊賓（左3）接老祖鑾轎體驗草漯保障宮數百年信仰。圖／桃園市政府新聞處提供
蘇俊賓（左3）接老祖鑾轎體驗草漯保障宮數百年信仰。圖／桃園市政府新聞處提供

玄天上帝 媽祖 蘇俊賓

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