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星期評論／通勤擠爆…機捷購車拖延 成本恐更高

聯合報／ 本報記者陳俊智

桃園機場捷運近年雖在ＴＰＡＳＳ通勤月票助攻下，運量攀升，但也因此通勤尖峰車廂更為擁擠，亟待增購列車。無奈的是號誌系統因業者被併購停產，影響新車採購計畫甚巨，若現況維持廿年不變，恐不僅衝擊雙北與桃園通勤需求，更可能損及台灣的國際形象。

機捷去年平均日運量達十二點七萬人，部分站點已有民眾抱怨通勤尖峰擠不上車，台灣燈會期間也曾因人潮瞬間湧入幾乎癱瘓，在在凸顯十五分鐘一班列車，已滿足不了民眾日常交通需求，且運能更無法應付大量人潮瞬間湧入。

桃園市長張善政二○二三年曾在市政會議指機捷日運量常破十萬人次，有加大列車密度必要，市府也多次強調增購列車的重要，甚至為此議題跟中央交鋒。儘管市府好不容易爭取到六十億元購車費由中央地方大約各出一半，但號誌系統停產問題浮現，一切又打回原點。

經估算更換號誌系統經費高達一百一十億元，中央不肯埋單，市府如今也在談定機捷產權移轉後，不再急著購買列車，甚至說現有運能可以再撐廿年，立場前後矛盾。

負責營運的桃捷公司評估運能能撐到二○四五年，民代批評過於樂觀並非無據，畢竟桃園境內機捷各站周邊土地多半還在開發，隨高樓拔地而起，能預見人口成長與交通需求增加，況且捷運綠線北段七站預計年底通車，原本搭國道客運通勤族考量便利性與準點率，也可能改搭機捷。

機捷不僅是城際通勤運輸，更肩負機場國門旅客第一哩路與最後一哩路的重責，「載得下」跟「坐得舒服」差別很大，如果官員自己出國搭車像擠沙丁魚，心裡作何感受？

此外，機捷購車與更新號誌系統不能單從運能、運量評估，也要考慮國際局勢與物價波動，找出最大利益。綠線延伸中壢卡了十年，機電標受國際物價波動、美伊戰爭等因素影響，五度流標，預算也從九十七點一五億元暴增到一七七點三億元，市府若有心經營機捷，應以此為戒。

張善政 機場捷運 桃園 美伊戰爭 物價

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