從閱讀啟發永續未來！與桃園共推環教繪本 親子共讀守護地球

你多久沒看繪本了？環境部114年間與桃園市政府首度攜手，辦理全國性環境教育繪本徵件活動，並於26日下午在桃園市立圖書館總館舉辦頒獎典禮。環境部也由政務次長葉俊宏到場，頒發獎項給所有的得獎者。

葉俊宏致詞指出，繪本結合了圖像感性與文字理性，是將抽象環境知識轉化為深刻記憶的最佳媒介。他感性提醒，近年來出生的小朋友都已面臨升溫1.5°C的挑戰，若全民不及時行動，2050年這群孩子步入中壯年時，恐將面對升溫4°C及夏天高溫破40°C的嚴峻困境。次長強調，減碳並不是只有工廠有責任，每個人都應從自身做起，透過環境教育從小扎根，一起為地球盡一份心力。

針對本次得獎作品，葉俊宏特別肯定「低碳飲食」主題的深度展現，包含選購在地當季食材、接納「格外品」等實踐。他以社會組的第一名《阿嬤辦桌》為例，詼諧的指出疼愛孫子不代表要「煮得太多」，強調「吃得剛剛好」就是最簡單的環保行動。葉俊宏也勉勵在座學童要成為守護地球的「小超人」，期盼透過親子共讀，讓家長與孩子在互動中建立永續生活美學，攜手守護下一代的家園。

環境部表示，本次徵件收到許多優秀作品，主題緊扣著「氣候變遷」、「循環經濟」及「惜食行動」等當前環境部的核心政策。內容極具巧思，如《綠色奇蹟》探討空污與綠色生活、《垃圾巨獸》傳達循環經濟理念。特別的是，近半數作品聚焦惜食議題，顯示珍惜資源的觀念已普受重視。目前得獎繪本皆已數位化，未來也有機會改編成親子舞臺劇，巡迴全臺演出，讓環保種子落地生根。