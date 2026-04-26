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新竹只剩竹科？管中閔問「拿掉園區還剩什麼」 應打造人文藝術聚落

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
管中閔分析，新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼」。記者黃羿馨／攝影
管中閔分析，新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應思考「拿掉園區後還剩什麼」。記者黃羿馨／攝影

台灣公共政策學會、台灣民主法律學會今舉辦第6場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」，現場邀集宣布參選新竹市長的清華大學兼任助理教授何志勇、中研院院士管中閔、對外關係協會會長令狐榮達、台灣公共政策學會理事長紀俊臣等人對談，聚焦國際化與城市外交。

管中閔分析，新竹有科技實力吸引國際人才，但園區的國際化不等於新竹國際化，新竹應該思考「拿掉園區後還剩什麼」，不僅只是冷冰冰的科技城市，而是要像波士頓一樣擁有文化與藝術聚落，吸引國際人才願意在此停留、生活。

管中閔建議，新竹擁有「實驗性」、「小而精」的優勢，應可往兩方面嘗試，第一是升級產業，從單純硬體製造跨足到「內容（Context）中心」，第二，發展人文特色與歷史文化，吸引全台客群。

紀俊臣表示，自己30歲時有幸到台北市研考會服務，當時希望打造台北成為蘭花城，讓花成為台北的特色；城市治理也應發展自身特色，讓新竹打造成人文與科技結合的城市。

令狐榮達分享任台中副市長時的經驗，指出台中在國際交流上琢磨頗深，過去諸多外交官就曾任政務官。城市外交應具備「由上而下」的制度布局與「由下而上」的文化融合。台中市不僅積極加入超過17個國際組織，也有諸多首長率團互訪，與全球43個姊妹市及友好城市建立實質經貿與觀光連結。

何志勇分析，波士頓約有67萬人口、面積125平方公里，新竹則是47萬人口、面積104平方公里，兩座城市在規模上非常類似，且皆擁有世界級的人才庫。波士頓以哈佛與麻省理工學院（MIT ）為核心帶動「Route 128」科技廊帶；新竹則由清大、陽明交大與工研院支撐竹科半導體重鎮。

何志勇指出，波士頓已成功從早期單一科技走廊，轉型為涵蓋生醫、AI與文化的多元創新中心，新竹極需跨越目前的靠半導體單一產業的局限，借鑒波士頓「歷史中求創新」的精神，將新竹升級為有生活、有文化、有娛樂的「亞洲創新多元門戶」 。

台灣公共政策學會、台灣民主法律學會今舉辦第6場「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」，邀集清華大學兼任助理教授何志勇、中研院院士管中閔、對外關係協會會長令狐榮達、台灣公共政策學會理事長紀俊臣等人對談，聚焦國際化與城市外交。記者黃羿馨／攝影
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歷史 波士頓 何志勇 管中閔 竹科 新竹

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