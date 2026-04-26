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苗栗桐花婚禮新人浪漫牽手 「早生貴子」、「增產報國」滿滿的祝福

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人有泳渡日月潭及魔術會等姻緣一線牽，他們今天在浪漫桐花「四月雪」見證下互許終身，苗栗縣長鍾東錦、苗栗地方法院庭長湯國杰都祝福新人「早生貴子」、「增產報國」是重中之重。

苗栗縣獨有桐花婚禮20年促成1430對佳偶，今年邁入第21年，今天在三義西湖渡假村舉行，天公作美放晴，縣府安排客家八音迎親、搗糍粑及客家歌演唱等，新人交換信物、宣讀誓詞，親友與滿山桐花見證下結連理，洋溢濃濃的客家及喜慶氛圍。

新人林煒筌、林岱蓉因魔術聚會相識，後來透過煒筌舉辦的線上抽獎再度連結，發現兩人不僅住得近，也同樣從事婚禮相關產業，林煒筌經營氣球布置，今天特別折氣球玫瑰花束，林岱蓉是婚禮主持，今天一身白雪公主妝扮，將愛情延伸一起經營人生事業。

新人張維驛、謝沛芸雖是在台中后里工作同事，卻因2020年日月潭泳渡才結緣交往，每天上班的地方看得見三義火炎山，參加桐花婚禮，彼此承諾美麗遇見誕生下的愛情。

鍾東錦偕同太太陳美琦主婚，兩人牽手及示範接吻「用印」，不吝於放閃，鍾東錦祝福新人三大任務，早生貴子、多生貴子，及將來栽培貴子成博士郎。

湯國杰則分享的法庭經驗，有人問他結婚是否是美好的事情？他的回答是「越來越好」，他在法庭看到許多人在姻跌倒，因此他整理出美滿幸福寶典，其中，重要的一招是「增產報國」，他說，少子化是新的國安危機，有了孩子家庭就有生活的重心，也是最好的長期投資，一代一代傳承下去。

苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
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苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

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苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影
苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

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苗栗客家桐花婚禮邁入第21年，36對新人浪漫結婚。記者范榮達／攝影

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