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桃園紅火蟻發生率創新低 議員籲「三不管」死角加強管理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，市府近年積極改善，並導入智慧科技提升防治效率。圖／桃園市農業局提供
桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，市府近年積極改善，並導入智慧科技提升防治效率。圖／桃園市農業局提供

桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，儘管市府近年積極改善，但民代質疑，龜山區發生率近年僅微幅下降，目前仍維持5.5%，且公園、人行道等不同單位管轄交界處易形成通報死角，凸顯市府跨局處通報機制存在漏洞，要求強化橫向聯繫。農業局回應，去年桃園市紅火蟻平均發生率為15.5%，創歷年新低，將每3個月與相關單位開會檢討，並擴大導入無人機防治。

議員陳雅倫表示，市府推動紅火蟻防治多年，但龜山區改善幅度有限，去年發生率較前年僅下降0.1個百分點，目前仍維持在5.5%；現行通報機制以土地管轄單位為主，公園若屬養工處管轄，由養工處通報，若屬區公所管轄，則由區公所通報。

陳雅倫說，若一處公園屬區公所管轄，旁邊人行道屬養工處管轄，介於兩者之間的紅火蟻土堆便可能成為通報死角；重劃區因大片閒置土地多，紅火蟻問題尤其常見，民眾若不慎踩到恐遭叮咬，呼籲市府強化跨局處協調。

議員黃家齊說，桃園區近年紅火蟻發生率確實有感下降，但全市新興開發區域多，如施工中的桃園航空城，可能存在承包商監督不足的問題，也應加強管理。

農業局長陳冠義表示，去年桃園市各區紅火蟻發生率介於0.6%至31.5%之間，平均發生率15.5%，為歷年最低，其中楊梅區降幅最顯著。針對跨局處通報問題，農業局允諾每3個月與相關單位開會檢討，只要接獲通報就會前往處理，避免空窗區域產生，並會將各區防治數據提供議員參考。

農業局指出，今年持續採取「熱區防治、分級管理」策略，根據國家紅火蟻中心圖資更新統計，桃園市防治規畫範圍總面積約4萬6868公頃，涵蓋通報列管點位及已解除列管區域；近3年整體防治面積維持穩定，去年通報案件數下降約3成，顯示防治已獲有效控制。

農業局提到，市府近年積極導入智慧科技提升防治效率，2024年首度於大溪月眉花彩節活動前夕運用無人機進行紅火蟻防治，有效維護活動品質與遊客安全；去年進一步於楊梅高上段丘陵地區推動無人機防治，針對傳統機具不易進入之地形，在可控風向及風速條件下，4小時即可完成約50公頃防治作業，大幅節省人力並提升覆蓋率。

桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，市府近年積極改善，並導入智慧科技提升防治效率。圖／桃園市農業局提供
桃園市曾飽受紅火蟻問題所苦，市府近年積極改善，並導入智慧科技提升防治效率。圖／桃園市農業局提供

桃園 紅火蟻

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