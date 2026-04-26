不能只去城隍廟、六福村 2026新竹十大人氣景點揭曉

說到新竹旅遊，你腦中第一個浮現的是城隍廟的在地小吃，還是承載不少人學生時期畢業旅行回憶的六福村？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出近一年「新竹熱門景點」網路聲量排行，帶你鎖定網友最常討論、最有話題的打卡點。

除了網路社群的熱度，我們也對照了交通部觀光署的造訪人次資料，透過不同角度觀察哪些景點正受網友熱議，哪些地方又是大家實際出遊的熱門首選。別再說新竹人只會去巨城逛街跟好市多購物，新竹的玩法其實非常多元，無論是走訪老街、廟口覓食，或是親子放電與好友出遊，都有豐富路線可選。如果還在猶豫下次假期要去哪，不妨參考這份熱門話題與實質人潮並重的榜單，幫你輕鬆找到最適合自己的內行玩法！

No.10 萬瑞森林樂園

翻攝FB、官網／萬瑞森林樂園

翻攝FB、官網／萬瑞森林樂園

想往山裡跑又不想開太久的車，橫山的萬瑞森林樂園算是離市區距離很友善的選擇。這裡除了可以玩滑草、漆彈這類比較動感的設施，也是很多人烤肉、露營的好地方。除了這些戶外活動，這裡最讓人想留下來的原因其實是景觀，因為地勢的關係，在住宿區就能直接把新竹縣市的全景收入眼底，到了晚上，萬家燈火的夜景更是不少網友點名必看的亮點。這種白天能活動筋骨、晚上能看著城市燈火放空的反差，讓人在這裡待上一整天也不會覺得無聊。

・2025年造訪人次：49,032



・2026年1至2月造訪人次：6,517

No.9 綠世界生態農場

翻攝FB／綠世界生態農場

翻攝FB／綠世界生態農場

主打動植物生態的綠世界，一直以來都是家長們規劃「放電行程」的固定班底。除了大家熟知的草泥馬（羊駝）散步，園區內著名的「鳥類生態園」更是許多人的心頭好，可以看著各式珍奇鳥類在身邊低飛，那種沉浸感非常特別。此外，像是可以近距離看巨型鵜鶘在池邊現身，或是看金剛鸚鵡在樹林間棲息，都讓這裡不只是看動物，更像是在探索大自然，也因此吸引了不少攝影愛好者專程來捕捉鳥類或植物的特寫。

許多網友在討論新竹親子旅遊時，常會點名這裡作為一日遊的重點，認為這種戶外開放式的空間比室內場館更有趣。

・2025年造訪人次：331,605



・2026年1至2月造訪人次：60,290

No.8 獅頭山風景區（新竹地區）

翻攝官網／參山國家風景區、新竹縣旅遊網

翻攝官網／參山國家風景區、新竹縣旅遊網

如果你以為獅頭山只是長輩爬山的地方，那可能就誤解大了。這裡橫跨新竹與苗栗，最迷人的地方在於步道串連了許多蓋在岩洞裡的古寺，走在林蔭間很有遺世獨立的感覺。網友在討論這裡時，多半是衝著能運動健身又能看風景，特別是油桐花季期間，被落花鋪滿的古道更是不少社群分享的打卡熱點。

獅頭山的步道分難易度，無論是想輕鬆散步還是挑戰腿力都有選擇。有網友就實際分享：「是一個練腿力又風景秀麗的地方，山區有很多的上坡，也有許多的自然風光及昆蟲，難怪是值得一來的風景區」。這種結合山林自然與人文氣息的靜謐感，讓這裡顯得格外清幽，如果你正想要遠離塵囂去山裡透透氣，這裡會是一個很適合你的地方。

・2025年造訪人次：1,254,720



・2026年1至2月造訪人次：234,151

No.7 小叮噹科學主題樂園

翻攝FB／小叮噹科學主題樂園

翻攝FB／小叮噹科學主題樂園

作為國內唯一主打「戶外自然科學」的遊樂區，小叮噹在寒暑假期間的討論度一向不錯。有趣的是，雖然名字會讓人聯想到知名卡通，但它其實跟哆啦A夢完全沒關係，而是一座以水、力、風、光、聲、電為主題的科學教育園區。很多網友在規劃行程時，會把它當成「夏日避暑」或是「體驗滑雪」的口袋名單，特別是園區內擁有全台最大的室內滑雪場，在特定季節特別受歡迎。

小叮噹也是業界少數能同時玩到滑雪、戲水與科學設施的主題樂園，加上一票玩到底的模式，對家長來說很有吸引力。有遊客分享真實心得表示：「本來以為老字號樂園會有些陳舊，但實際體驗後完全改觀，2026年了依然很有魅力」、「滑雪場真的很好玩，小朋友玩得超開心，待上三四個小時沒問題」。這種把硬邦邦的科學變成實體娛樂的特色，讓它在許多大型樂園中，依然擁有一批固定的支持者。

・2025年造訪人次：442,850



・2026年1至2月造訪人次：55,928

No.6 內灣老街

翻攝官網／新竹縣旅遊網

翻攝官網／新竹縣旅遊網

身為新竹極具代表性的老街，內灣在2025年寫下近160萬人次的造訪紀錄，人氣依舊紅火。這裡最獨特的文化標記，莫過於國寶級漫畫家劉興欽的作品，著名的「大嬸婆」角色形象不僅深植人心，更是帶動內灣老街觀光的重要推手。網友討論的焦點除了懷舊的內灣戲院，最受歡迎的伴手禮首推帶有清新香氣的野薑花粽，像是大嬸婆野薑花粽、范阿嬤野薑花粽等，都是不少人點名的推薦店家。

許多遊客喜歡搭乘內灣支線小火車造訪，這種慢節奏的旅遊方式，讓內灣幾乎成了新竹旅遊的固定路線。雖然老街整體長度不算長，但憑藉著獨特的客家風味與鐵道文化，依然吸引許多人專程前來。比起其他熱鬧的市區景點，內灣那份結合人文歷史與山城特色的小吃體驗，讓它在大家心中始終保有一份經典的地位。

・2025年造訪人次：1,595,818



・2026年1至2月造訪人次：323,743

No.5 新竹公園

翻攝官網／新竹市觀光旅遊網

翻攝官網／新竹市觀光旅遊網

在市中心佔地約18公頃的新竹公園，2025年寫下超過386萬人次的驚人數字，是新竹極具份量的休閒核心。這座耗資6億元重新打造的園區，不僅是全市最大的綠地，還擁有迷人的百年歷史氣息。網友們討論最熱烈的，莫過於每年2月必衝的「櫻花季」，看著河津櫻滿開的粉紅美景，完全不必跑遠，在市區就能拍爆記憶卡。

除了期間限定的櫻花，園區內的新竹動物園、台灣昆蟲館，以及整修後很有味道的日式建築群，都讓這裡成為不少家庭客放假的固定名單。也有遊客分享心得：「環境整理得非常舒服，動物園跟公園可以排在一起玩，小孩玩到不想回家」。其實新竹近年陸續整修了許多特色公園，讓整體休憩空間的質感提升不少，而新竹公園這種結合自然景觀與文化氣息的氛圍，不只遊客喜歡，更是許多在地人平時就會去散步的好去處。

・2025年造訪人次：3,861,124



・2026年1至2月造訪人次：681,103

No.4 北埔老街

翻攝官網／參山國家風景區

翻攝官網／參山國家風景區

以「全台古蹟密度最高」聞名的北埔老街，在短短200公尺的街區內就匯聚了7座古蹟，包括金廣福公館與姜阿新洋樓，深厚的客家底蘊讓它在網路討論中擁有極高關注度。這裡保留了濃厚的客家風情，從道地的客家擂茶、粄條到石柿餅，都是網友必吃、必玩的熱門關鍵字。

許多遊客會將北埔與附近的內灣串連成一日遊路線，但北埔老街豐富的文化內容，常讓不少人覺得值得待上更久。有網友分享心得表示：「客家歷史氛圍濃厚，建議早點出發避開人潮」、「老街雖然不大，但想把古蹟逛遍、體驗擂茶和品嚐客家菜的話，最好還是規劃一整天比較充裕」。這種結合古蹟巡禮與DIY體驗的旅遊模式，讓北埔老街成為感受新竹客家文化的指標性首選。

・2025年造訪人次：961,277



・2026年1至2月造訪人次：209,890

No.3 新竹城隍廟

翻攝官網／新竹市觀光旅遊網

翻攝官網／新竹市觀光旅遊網

身為新竹的精神地標，城隍廟在遊客心中的分量始終無可取代。交通部觀光署自今年起將其納入人次統計後，數據立刻證實了這裡的超高人氣，光是年初短短兩個月就衝破67萬人次。

新竹城隍廟不僅是信仰中心，周邊更是全台知名的小吃密集區，米粉、肉圓與貢丸湯儼然成了遊客的「新竹標準配備」。網友在討論城隍廟時，最熱門的話題幾乎都鎖定在廟口周邊的小吃，不少人分享：「來新竹就是要來逛城隍廟，裡面有很多美食店家，外圍還有很多小吃，每次來看到一堆排隊人潮，每樣都想吃」、「潤餅、貢丸湯、冬瓜仙草一定要吃」。這種傳統信仰與庶民美食的強勢組合，讓城隍廟即便面對各種新興景點挑戰，仍保有極高的人氣。

・2026年1至2月造訪人次：670,904

No.2 新竹漁港

翻攝FB／竹風漁市-南寮漁產直銷中心

翻攝FB／竹風漁市-南寮漁產直銷中心

說到2026年的觀光黑馬，絕對非新竹漁港（俗稱南寮漁港）莫屬！這裡憑藉「魚鱗天梯」與「波光市集」在IG刷出一片天，2025年狂吸225萬人次到訪。今年2月全新的漁產直銷中心「竹風漁市」正式開幕後，人氣更是直接炸裂，光是1、2月的到訪人數就比去年同期整整多出13萬人。網友對於這座升級後的漁港評價極高，紛紛留言大讚：「現在環境變乾淨很多，逛完竹風漁市再去吹海風超Chill」、「魚鱗天梯漲潮時真的美到哭，完全不輸國外景點」。

現在的新竹漁港不只是買海產的地方，更像是一座大型戶外遊樂場，有親子沙灘讓小孩放電，也有17公里海岸線能騎單車。將消波塊華麗轉身成白色魚鱗階梯的創意，成功吸引大批網美與家庭客回流，讓南寮漁港在網路聲量與實體人潮上都展現極強的統治力，穩坐排行榜亞軍實至名歸。

・2025年造訪人次：2,256,718



・2026年1至2月造訪人次：455,779

No.1 六福村主題遊樂園

翻攝官網／六福村主題遊樂園

翻攝官網／六福村主題遊樂園

穩坐聲量冠軍寶座的六福村，無疑是新竹旅遊的最佳代言人。它的魅力橫跨全台唯一的「開放式野生動物園」與各項經典遊樂設施，無論是近距離感受「北美霸主」美洲野牛的震撼、家長必排的親子餵食行程，或是大怒神帶來的驚險尖叫，再加上每年必衝的萬聖節「墓碑鎮」盛典，多樣化的體驗具備極強話題帶動力，讓它始終是新竹提及率最高的景點。

有趣的是，最近也有網友在規劃婚禮時驚喜發現，六福村其實隱藏著「樂園婚禮」的選項，不僅能申請拍婚紗、辦宴客，最吸引人的是賓客在吃完喜酒後還能直接進園玩耍。這種讓婚禮與遊樂園行程無縫接軌的安排，讓大人省去想行程的煩惱，孩子也能玩得盡興，也為這座經典樂園增添了不少浪漫的話題性。

而透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察聲量高點，今年1月園方感念「大怒神」陪伴台灣28年並將換新裝，成功激起網友對「畢旅聖地」的情懷共鳴；另一聲量高點為網友3月在Threads分享週末人潮不若以往，引發關於設施維護與餐飲定價的熱議。儘管評價兩極，但這座連結了「尖叫體驗」與「記憶傳承」的樂園，依然在社群話題中擁有不可撼動的地位。

・2025年造訪人次：1,072,686



・2026年1至2月造訪人次：131,223

新竹旅遊實戰心法：從聲量與人氣中找靈感

看了這麼多景點，你會發現「網路討論度」跟「實際人潮」其實各有千秋。這份榜單不只反映近一年網路上的話題熱度，如果你怕人擠人，或想參考大家實際都去哪，也可對照我們所附的觀光署統計造訪數據。

根據2025年的統計，新竹公園是實質的人氣王，造訪人次高達386萬；新竹漁港與內灣老街也分別有225萬與159萬的不俗表現。另外像獅頭山風景區與六福村也都是穩定的「百萬級」景點，尤其是六福村，承載了無數人的畢業旅行回憶，至今討論度依然居高不下。

而深受饕客喜愛的新竹城隍廟，雖然2025年的造訪人次未列入統計，但光是2026年1至2月就已累積超過67萬人次。無論是為了虔誠參拜，還是衝著周邊小吃與熱鬧的商圈氛圍，這裡始終是新竹的核心地標。

不管是想去聲量最高的話題景點，還是想踩點那些人潮認證過的必去路線，這座城市的玩法遠比想像中豐富。下次放假，別再只是路過新竹，帶上這份清單，去感受一下這些景點能持續累積討論熱度的魅力吧！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月16日至2026年4月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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