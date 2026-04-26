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竹科人高壓、少動3高升 產官學界聯手推AI腦篩檢防中風

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
研習會集結腦健康、運動醫學與睡眠醫學領域專家，從不同專業角度解析腦健康風險，並探討AI科技如何結合運動與生活型態管理，建立更有效率的健康預防模式。記者黃羿馨／攝影
研習會集結腦健康、運動醫學與睡眠醫學領域專家，從不同專業角度解析腦健康風險，並探討AI科技如何結合運動與生活型態管理，建立更有效率的健康預防模式。記者黃羿馨／攝影

竹科人日坐逾9小時且三高風險升，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、BGREEN運動家具及竹科管理協會等簽署MOU，宣布全台逾30個百貨據點推廣腦健康篩檢，昨於SOGO新竹店舉辦研習會，結合AI科技推動預防醫學，讓健康管理融入全民日常。

據衛福部統計，每年因腦中風導致失能人數持續增加，尤其竹科人長期高工時與高壓力，據勞動部相關健康調查顯示，竹科人平均每日久坐時間超過9小時，逾6成運動不足，也因此導致三高（高血壓、高血糖、高血脂）風險高於一般族群。高壓工作與睡眠不足更進一步影響血管彈性與自律神經，增加腦中風與失智風險。

為促進全民對腦健康的關注，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、台灣健身運動醫學推廣協會、BGREEN運動家具、TURTLE GYM特多勁及竹科管理協會等主辦單位，昨至SOGO百貨新竹店舉辦「腦健康與創新運動科技研習會」，結合醫學專業與AI科技，從預防端切入，推動腦健康管理從醫療場域走入日常生活。

研習會集結腦健康、運動醫學與睡眠醫學領域專家，包括世界雷射醫學會聯盟主席暨台大名譽教授高明見、運動醫學權威陳俊忠、睡眠醫學專家吳清平、運動營養學專家黃啟彰及心臟內科權威張之光醫師等，從不同專業角度解析腦健康風險，並探討AI科技如何結合運動與生活型態管理，建立更有效率的健康預防模式。

除講座分享外，活動現場同時設置AI運動科技體驗區，展示多項垂直與水平律動等創新運動設備，主打低負荷、安全且可居家執行的運動模式，讓忙碌的上班族也能維持規律活動。同時更整合推動各項健康檢測，提供民眾免費AI中風預防篩檢、肌力及肌少症檢測、90秒動脈硬化檢測，並由專業人員即時解說數據意義。

主辦單位表示，此次透過跨界整合醫學與運動科技資源，期望建立「預防醫學生活化」的新模式，讓健康管理不再侷限於醫療體系，而是能真正融入全民日常。

新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、BGREEN運動家具及竹科管理協會等簽署MOU，宣布全台逾30個百貨據點推廣腦健康篩檢。記者黃羿馨／攝影
新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、BGREEN運動家具及竹科管理協會等簽署MOU，宣布全台逾30個百貨據點推廣腦健康篩檢。記者黃羿馨／攝影

為促進全民對腦健康的關注，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、台灣健身運動醫學推廣協會、BGREEN運動家具、TURTLE GYM特多勁及竹科管理協會等主辦單位舉辦「腦健康與創新運動科技研習會」。圖／主辦單位提供
為促進全民對腦健康的關注，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、台灣健身運動醫學推廣協會、BGREEN運動家具、TURTLE GYM特多勁及竹科管理協會等主辦單位舉辦「腦健康與創新運動科技研習會」。圖／主辦單位提供

為促進全民對腦健康的關注，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、台灣健身運動醫學推廣協會、BGREEN運動家具、TURTLE GYM特多勁及竹科管理協會等主辦單位舉辦「腦健康與創新運動科技研習會」。圖／主辦單位提供
為促進全民對腦健康的關注，新竹市衛生局指導台灣腦健康協會、台灣健身運動醫學推廣協會、BGREEN運動家具、TURTLE GYM特多勁及竹科管理協會等主辦單位舉辦「腦健康與創新運動科技研習會」。圖／主辦單位提供

除講座分享外，活動現場同時設置AI運動科技體驗區，展示多項垂直與水平律動等創新運動設備。圖／主辦單位提供
除講座分享外，活動現場同時設置AI運動科技體驗區，展示多項垂直與水平律動等創新運動設備。圖／主辦單位提供

除講座分享外，現場推動各項健康檢測，提供民眾免費AI中風預防篩檢、肌力及肌少症檢測、90秒動脈硬化檢測。記者黃羿馨／攝影
除講座分享外，現場推動各項健康檢測，提供民眾免費AI中風預防篩檢、肌力及肌少症檢測、90秒動脈硬化檢測。記者黃羿馨／攝影

失智 勞動部 竹科

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