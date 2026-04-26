台灣燈會明年在苗栗 縣府規畫「落地招」、「滿額退稅」搶商機

為強化水資源韌性，落實永續發展目標，市長張善政今(2)日主持「桃園北區再生水中心啟用典禮」。張市長表示桃園市府積極推動水資源回收中心轉型，以「穩定污水處理為核心、資源循環為加值」為核心，將傳統設施重塑為產業與綠能的關鍵基建。污水不再是城市的負擔，而是撐起科技產線的隱形動能。目前行政院核定桃園北區、龜山文青、中壢三座再生水中心，全期供水總量可達每日21.06萬噸，以桃園每日工業用水33萬噸計算，「再生水可支應近三分之二需求，顯著提升供水韌性」。 桃園北區再生水中心第一期工程自111年6月動工以來，歷時四年多的建設，總經費約新台幣47.28億元（國土署補助40.95億元、地方配合款為6.33億元）的重大建設，啟用後每日可供應4萬噸再生水，感謝產業界夥伴的支持與合作，包括亞東石化、南亞塑膠錦興廠以及中油桃園煉油廠等企業，一起為台灣產業永續發展建立良好的示範。未來隨著桃園北區再生水中心第二期與第三期工程陸續完成，整體供水量將提升到每日11萬噸，不僅將成為北台

2026-04-02 15:12