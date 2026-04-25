桃園陳鍾吉妹獲警政署模範母親 子孫都在平鎮分局服務

桃園市平鎮警分局警備隊隊長陳運照的母親陳鍾吉妹，獲警政署評選為模範母親，全國17人獲此殊榮昨天接受表揚，陳運照和兒子陳家弘都在分局服務，深受母親、陳嬤「奉獻」的人生價值核心影響，模範母親三代親情傳為佳話。

平鎮分局表示，83歲的陳鍾吉妹為人謙和樸實、意志堅毅，在鄰里深獲敬重。她深信「奉獻」是人生最重要的核心價值，即便步入高齡，仍堅持擔任環保志工逾十年，過去常可見她穿梭巷弄清掃環境的身影，雙手守護家園，用身體力行詮釋「無私付出」的真諦。

陳運照說，長期在母親身教薰陶下，他投身警界服務迄今37年，工作上一直以家訓「奉獻」期勉自己，兒子陳家弘也一樣，目前服務於平鎮交通分隊，雖只有6年資歷，仍憑藉紮實表現於2023年獲績優交通警察。

分局長李維振表示，警察同仁日夜在第一線守護治安，背後往往有一位偉大的母親默默作為支柱。陳鍾吉妹對社會的熱忱與對家庭的深厚貢獻，充分彰顯了奉獻精神的感召力量，榮獲警政署模範母親殊榮實至名歸。