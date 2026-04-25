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培育2代警察世家！平鎮陳鍾吉妹無私奉獻精神獲模範母親殊榮

桃園電子報／ 桃園電子報

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現年83歲的陳鍾吉妹榮獲警政署「模範母親」殊榮。圖：警方提供

內政部警政署辦理115年度模範母親評選，桃園市平鎮警分局警備隊隊長陳運照的母親，現年83歲的陳鍾吉妹女士，以深耕鄰里、無私奉獻的處世精神，以及培育一門傑出警政人才的卓越成就，榮獲警政署「模範母親」殊榮，分局同仁皆感與有榮焉。

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警察同仁日夜在第一線守護治安，背後往往有一位偉大的母親默默作為支柱。圖：警方提供

警方表示，陳鍾吉妹為人謙和樸實、意志堅毅，長期在鄰里間深獲敬重。她深信「奉獻」是人生最重要的核心價值，即便步入高齡，仍堅持擔任環保志工逾十年。105年至111年間，常可見她穿梭巷弄、清掃環境的身影，以雙手守護家園，用身體力行詮釋「無私付出」的真諦，成為子孫心中最鮮明的人生榜樣。

在陳鍾吉妹長年言傳身教的薰陶下，家庭成員個個出類拔萃。長子陳運照深受感召，投身警界服務迄今已逾37年，現任平鎮分局警備隊隊長。優良家風更延續至第三代，孫子陳家弘目前服務於平鎮交通分隊，雖僅有6年資歷，仍憑藉紮實表現於112年榮獲「績優交通警察」肯定，展現傳承有序的家族風範。

分局長李維振表示，警察同仁日夜在第一線守護治安，背後往往有一位偉大的母親默默作為支柱。陳鍾吉妹對社會的熱忱與對家庭的深厚貢獻，充分彰顯了奉獻精神的感召力量，榮獲警政署模範母親殊榮實至名歸，更是社會大眾學習效法的最佳典範。

本文章來自《桃園電子報》。原文：培育2代警察世家！平鎮陳鍾吉妹無私奉獻精神獲模範母親殊榮

警察 平鎮 內政部

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