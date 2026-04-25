龍岡米干節登場 中壢警強化交通疏導規畫逾千車位

桃園市年度文化盛事龍岡米干節今日下午熱鬧登場，中壢警分局預估活動期間有大量民眾湧入龍岡地區，為維護交通順暢與民眾安全，警方全面投入該區交通疏導。

警方表示，目前已規畫兩處接駁站中正一路與龍江路口、龍岡大操場，另有4處停車場龍岡大操場可停汽車約800輛，含水泥區300輛、草皮區500輛，遇雨不開放草皮區，機車約200輛，其他3處停車場為龍岡路三段（460巷至游泳路）雙側人行道機車約250輛，貿五路臨時市場機車265格含身心障礙車位6格，新生路450巷至霄裡路450巷，人行道機車約200輛。

警方呼籲，民眾可多加利用接駁車前往活動會場，避免車輛集中於核心區域造成交通壅塞，並請依現場指示牌面及員警引導停放車輛，切勿違規停車。此外，為防範各類治安事件，警方也會加強會場周邊巡邏密度，針對人潮聚集處所強化安全維護，並結合犯罪預防宣導，提醒民眾妥善保管隨身財物。