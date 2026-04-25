竹市議員直擊鐵道路尖峰瓶頸揪號誌問題 市府：已研擬改善方案

新竹市鐵道路東大路口每逢尖峰時段必成通勤族「塞車惡夢」，新竹市議員林彥甫近日接獲民眾陳情，指該路段往中正路方向常面臨等3次以上紅燈仍過不去的困境，他為此兩度於上班時間到場勘查時測，發現現行交通號誌配時效率低落，除向市府提出具體優化方案，也希望相關單位重視。

市府交通處表示，日前已接獲東大路與鐵道路交通瓶頸議題，即委託顧問公司研擬交通改善措施，在4月9日已提送市府交通改善小組討論，目前顧問公司已將意見蒐集相關交通資料並研擬改善方案，待交通改善小組通過後，與地方取得共識後推動改善。

林彥甫說，他實測發現該路段目前存在兩大核心問題，第一是「左轉車卡死直行車」；鐵道路往中正路方向只要前頭有2至3輛車要左轉，後方整排直行車就動彈不得。他目睹最慘的狀況，60秒綠燈竟然只通過7輛車，效率低得離譜。

第二是無效的「遲閉」時間；目前東大路往南寮方向交通號誌設有25秒遲閉，但實際觀察發現，該時段通常只有不到 5輛汽機車通過，這25秒等於是白白浪費。

因此，他提出兩項具體優化方案，包括不更動總周期，鐵道路往中正路方向交通號誌早開15秒，並縮減東大路（往南寮）無效的遲閉時間15秒，讓車流動起來；以及鐵道路交通號誌雙向獨立時相（總周期只增加10秒）， 讓鐵道路雙向各自擁有獨立時相，徹底解決左轉干擾問題，讓車輛更順暢。

林彥甫說，目前交通處已將鐵道、東大路口塞車問題送入交通改善小組，近期將先進行精確車流調查，短期將評估車流調查後，並研擬方案優化號誌秒數分配。 中長期則研議重新檢討路口設計，規畫「偏心式左彎專用道」，並向交通部爭取預算。