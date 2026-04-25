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竹市推公廁掃碼 即時通報髒亂、損壞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市府推動「公廁揪掃碼」機制，民眾只需掃描公廁內的QR Code，即可通報問題。圖／新竹市府提供
新竹市府推動「公廁揪掃碼」機制，民眾只需掃描公廁內的QR Code，即可通報問題。圖／新竹市府提供

新竹市政府為提升公共設施乾淨整潔，在全市八百一十六座公廁廣設ＱＲ碼，邀民眾一起評鑑打分數，有問題也能即時通報，縮短處理時間。市長高虹安表示，通報系統不僅可即時反映整潔狀況，也能通報設備損壞或異味問題，希望全民共管，大家都是環境管理夥伴。

竹市八百一十六座公廁目前有七百三十五座設ＱＲ碼，環保局三月廿八日、四月十八日也在大湳雅公園免費市集舉辦「公廁揪掃碼」推廣活動，現場吸引二百四十五人參與。環保局長江盛任表示，透過手機掃碼或環境即時通Ａｐｐ通報問題，能讓每一次如廁體驗轉化成改善依據，提高公廁服務品質與管理透明度。

民眾劉姓男子表示，以往公廁地面濕滑或備品不足，不知道該向哪個單位反映，如今掃碼就能即時通報，操作介面也相當簡單，能清楚表達需求，十分便利。

環保局表示，竹市自去年導入民眾參與評鑑制度，截至今年三月已受理一千一百四十二件通報，其中一百一十六件認為設備有待改善，改善項目包括環境髒亂、備品未補與異味等，整體滿意度滿分五分拿到四點六二分，顯示竹市公廁品質已具良好基礎。未來，民眾若發現公廁有任何需要改善的事項，可掃碼通報，市府也將持續優化公廁管理品質。

環保局也強調，公廁環境的維護不僅仰賴清掃人員，更需要民眾共同配合，盼衛生紙丟馬桶、自己弄髒自己清和正確使用設備等觀念能夠普及，大家一起維護環境。

新竹 環保局 公廁 高虹安

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