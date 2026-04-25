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機捷尖峰擠不上 暫不添購新車

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
機場捷運通勤尖峰班次供不應求，常有民眾陳情擠不上車，但桃園捷運公司暫無添購新車打算。圖／聯合報系資料照片
機場捷運通勤尖峰班次供不應求，常有民眾陳情擠不上車，但桃園捷運公司暫無添購新車打算。圖／聯合報系資料照片

機場捷運載客量逐年提升，常有民眾抱怨通勤尖峰擠不上車，民代促採購新車，但採購案牽扯層面及問題太廣，負責營運的桃園捷運公司認為現階段執行不符經濟效益，恐要再等二十年。桃捷總經理莊英震表示，汰舊換新時間會再滾動檢討調整。

機捷去年平均日運量十二萬七千人，比前年十一萬四千人成長，盈餘近六億八千萬元，歷年最佳，但通勤尖峰運能不足仍被詬病。桃園市議員李宗豪、林政賢、陳雅倫等人都曾接獲民眾陳情，指Ａ７站和Ａ９站通勤尖峰擠不上車。議員游吾和、彭俊豪則提醒其他捷運站周邊開發陸續推進，未來人口進駐，問題恐更嚴重。

桃捷公司表示，曾想幫機捷添新列車，但因號誌系統業者被其他公司併購，產品停產，坊間找不到匹配的替代品，所以至今卡關。若採購新車，號誌系統勢必要一起更換，採購列車大概要六十億元，號誌系統則要一百一十億元。

莊英震表示，軌道運輸系統列車普遍壽命有五十年，號誌系統大概二十年，機捷通車至今九年，若現在更換，不符經濟效益。

桃捷補充，通勤尖峰已加開班次因應，目前乘載率最高的路段是Ａ２站到Ａ３站，每平方公尺約三點三九人，車廂空間尚有餘裕，Ａ７站北上乘載率每平方公尺二點三五人，相對更加寬敞，未來會設法從動線方面改善，提升乘車環境的舒適度。

李宗豪認為桃捷評估過於樂觀，指桃捷不能只顧車廂能載多少人，也要考慮搭乘舒適感，如果民眾搭車像擠沙丁魚，會降低使用意願。市府應積極向中央爭取經費支持，同時思考北北桃跨縣市合作解決；莊英震回應，目前預計二○三三年啟動評估列車及系統汰舊換新，時間會視需求滾動調整。

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