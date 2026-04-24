環警收賄包庇濫倒廢土遭糾正 桃市府：監察院對「後門」有誤解

桃園有員警與環保局人員涉嫌收賄，包庇吳長烜集團濫倒廢土，監察院認為桃園市政府跨域治理失靈、疏於監督、制度有後門又缺乏離職員工列管追蹤，開會後通過對桃園市府的糾正案；桃園市政府強調，本案是警察局主動報請檢察官偵辦，至於後門一事純屬誤解。

監察院指出，桃園環警包庇不法業者一案，桃園市府有3項違失，除了跨域治理失靈，警局績效審核與資安稽核也形同虛設，而環保局缺乏離職後追蹤列管，密錄器使用又留有「後門」，監督不周，難辭其咎。

桃園市政府表示，此案當時由桃園市警局發現不法行為，報請桃園地檢署偵辦，對於違法違紀行為，市府支持司法機關依法嚴懲。

桃園市警察局表示，針對監察院糾正事項，除涉案人依法免職、停職及懲處，警局也有追究主官責任，另全面檢討資安機構與個資查詢管控，將以本案為警惕，加強防弊措施。

環保局也強調違法零容忍，但針對監察院稱密錄器有後門則特別澄清「純屬誤解」。環保局表示，相關情形是受限於設備電池續航所致，並無任何所謂後門設計或規避機制。內部在行政調查時也主動檢討管理機制，精進措施包括強化汙染監控中心門禁管理、增設監視設備及修訂稽查勤務攝（錄）影記錄暨維護作業原則。

環保局也說，為徹底杜絕類似情事再發生，已會同相關單位建置跨機關橫向通報專案群組，強化即時通報、聯合查緝及資訊共享機制，並同步提升案件保密標準，確保執法過程嚴密、可受檢驗，杜絕任何漏洞。