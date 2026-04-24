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桃園科普行動書車啟航 張善政：結合AI打造閱讀新體驗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張榮發基金會執行長鍾德美（左）表示，基金會與市府合作推動科普教育卓有成效。圖／新聞處提供
張榮發基金會執行長鍾德美（左）表示，基金會與市府合作推動科普教育卓有成效。圖／新聞處提供

桃園市長張善政今日下午前往中壢區，參加「享科普－行動書車趴趴GO」啟航，並指出市府推動「享科普」行動書車趴趴Go邁入第4年，至今累計走訪107所學校，今年預計再深入33所校園，將豐富多元的科普書籍帶入基層，強化學生科學素養的基礎。

張善政說，科普素養是未來各領域不可或缺的基礎能力，市府透過行動書車補充學校課程中較少觸及的科學新知，引導學生在國中小階段即培養自主探索與動手做的能力。同時，今日啟航宣傳活動選在青埔智慧科技分館，這裡特別設置科普閱讀專區，提供更為密集的學習資源，盼能逐步建構桃園完善的科普教育環境。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會與市府合作推動科普教育卓有成效，今年特別導入AI互動技術做書籍推薦，突破傳統靜態閱讀的形式。她強調在當前半導體與AI產業高速發展的趨勢下，基礎科普教育是未來競爭力的關鍵，期許透過寓教於樂的方式，有效激發學生對科學的熱情。

教育局表示，今年以「科普感知．想像無界」為主題，結合AI智慧科技於青埔智慧科技分館打造沉浸式學習場域，規畫AI互動書牆、「小書僮機器人」導覽及科學體驗攤位等，實踐玩中學、做中學的教育理念。此外，館內同步展出張榮發基金會科普閱讀書籍專區特展，未來市府將持續串聯民間資源，深耕桃園科普教育。

張善政表示享科普行動書車趴趴GO今年預計深入33所校園，持續將豐富多元的科普書籍帶入基層。圖／新聞處提供
張善政表示享科普行動書車趴趴GO今年預計深入33所校園，持續將豐富多元的科普書籍帶入基層。圖／新聞處提供

2026享科普－行動書車趴趴GO－啟航。圖／新聞處提供
2026享科普－行動書車趴趴GO－啟航。圖／新聞處提供

張善政 桃園

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