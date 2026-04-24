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影／科林集團捐贈市值200萬元助聽器 助苗栗弱勢聽障者重拾聽力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影
科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影

科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，捐贈市值200萬元的人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力，縣長鍾東錦頒發牌匾感謝科林填補社會資源缺口，提供有聽力障礙的弱勢重獲清晰聽力、改善生活。他也指示長照處與社會處，盡快將助聽器送交有需求的鄉親，讓企業愛心發揮最大效益。

縣府指出，科林集團以研發生產助聽器為主力商品，去年捐贈市值100萬元的人工智慧助聽器，今年回應鍾縣長請託，在第二年的弱勢助聽器公益捐贈計畫加碼到200萬元，盼嘉惠更多有聽力障礙的弱勢鄉親。上午的捐贈儀式，由科林集團經理蔡鋕鑫代表捐贈，鍾東錦率長照處長莊素玲和社會處長張國棟代表受贈，並頒贈「博施濟群」牌匾感謝科林公司發揮愛心。今年第一個經評估媒合的受贈人是卓姓國三學生，她也到場見證溫馨時刻。

蔡鋕鑫表示，今年捐贈的人工智慧助聽器，除延續去年適合成人使用的規格，還增加18歲以下的兒少對象，助聽器體積小、輕巧實用，配戴起來不易顯露在外，苗栗與頭份有門市提供售後服務。因應超高齡社會來臨，科林啟動「聽力巡航、守護失智」公益計畫，幫助弱勢族群。

長照處與社會處指出，聽力障礙不只會影響溝通，也關係到學習和工作，甚至人際互動與自信心，在高齡化及少子化雙重衝擊下，聽力健康更形重要；但高品質助聽器價格不菲，對經濟弱勢家庭是沉重負擔，這項公益捐贈不但讓弱勢聽障者重獲聽力，也減輕經濟負擔。科林捐贈的2款助聽器，每款雙耳市值都是10萬元，單耳5萬元，由於部分聽障者僅單耳喪失聽力，因此可協助的聽障者至少20人。

捐贈計畫從3月1日啟動，對象為設籍苗栗縣的成人與兒少，符合捐贈計畫資格者，可與長照處綜合行政科及苗栗縣輔具資源中心申請，經醫療院所或資源中心進行聽力評估後，確認有使用需求的聽障者可透過聽覺專業諮詢、適配及領用最適宜的助聽器。

蔡鋕鑫簡介高品質助聽器功能並示範配戴方法後，鍾東錦嘗試體驗配戴助聽器的舒適度與功能，肯定儀器具備輕巧、精密及好功能等優點；卓姓女生因聽力受損，從小二就配戴助聽器，這次正好成為捐贈計畫第一個受贈對象。

鍾東錦說，「耳聰目明」是生活的一大幸福，過去他在照顧年邁的母親時，就發現長輩往往因年紀增長或生病導致聽力減退，各項反應也逐漸變慢，配戴助聽器後就完全不一樣了，顯示聽力的好壞會影響一個人的日常生活；感謝科林回饋社會捐贈助聽器嘉惠弱勢族群，讓他們聽得到外界的聲音，生活更方便。

科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的兩款人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影
科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的兩款人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦嘗試體驗配戴助聽器的舒適度與功能。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦嘗試體驗配戴助聽器的舒適度與功能。記者胡蓬生／攝影

科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影
科林集團今天攜手縣府團隊啟動2026年弱勢助聽器公益捐贈計畫，共捐贈市值200萬元的人工智慧數位型助聽器，盼協助縣內低收及中低收入戶的聽障人士重拾聽覺能力。記者胡蓬生／攝影

人工智慧 長照 鍾東錦

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