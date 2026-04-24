快訊

上月才被抓！「天兵搶匪」疑背百萬債務闖中信銀搶錢 警揭他荒謬計畫

北市東區分行驚傳持槍歹徒搶千萬 中信銀行回應了

去年3月就發現？台中銀勾詐團涉洗錢36億 金管會隔8個月才函報調查局

聽新聞
0:00 / 0:00

影／謎底揭曉！苗栗銅鑼「神雞」專闖土地公廟下蛋 累計超過20顆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，迄今已有20多顆，起初大家都好奇「蛋從那裡來的」，日前鄉民代表徐裕逢和村民前往上香，終於發現一隻母雞在金爐內下蛋，他將照片PO上臉書，直呼神雞（蹟），引來網友一陣熱議和趣味留言，他不忘提醒鄉親，參拜後燒金紙時多留意一下爐內有沒有母雞在下蛋。

徐裕逢說，春節前開始發現老伯公廟常冒出雞蛋，連神龕和土地公神像旁邊都有，大家推測應是附近人家養的雞三不五時跑來廟裡生蛋，雞蛋應是被人撿起來集中放上神龕的，但後來發現連神龕上都出現雞糞，猜想這隻雞應是直接闖入廟裡在金爐、神龕上下蛋，可能因位置較高，讓母雞比較有安全感。

他說，農曆三月初三國曆4月19日他去上香，終於在金爐內發現下蛋的母雞，幸好是初三，如果牠是前一天初二來下蛋，當天鄉親拜土地公的人多，很可能慘遭不測成了烤雞。經村民詢問，這隻雞是附近一名八旬阿伯養的，不知如何逃出圍籬來下蛋。母雞的品種是地方人說的「日本雞」，體型長不大，一般人也不太喜歡將牠當肉雞食用。

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，今天又下了一顆。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，今天又下了一顆。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，4月19日鄉民代表徐裕逢去上香時，終於在金爐內發現下蛋的母雞。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，4月19日鄉民代表徐裕逢去上香時，終於在金爐內發現下蛋的母雞。圖／徐裕逢提供

雞蛋

延伸閱讀

台中海洋館3對企鵝夫妻趕進度拚生子 首度下蛋檢測結局曝光

科學園區發威！苗栗銅鑼房屋稅異軍突起 鄉公所提案普發8500元現金

早餐店「加蛋20元」太貴？業者公開營業成本：我賣得心安理得

火鍋+芋頭再進化！他發明「1吃法」破百萬觀看 網驚：以為水泥麵

相關新聞

影／謎底揭曉！苗栗銅鑼「神雞」專闖土地公廟下蛋 累計超過20顆

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，迄今已有20多顆，起初大家都好奇「蛋從那裡來的」，日前鄉民代表徐裕逢和村民前往上香，終於發現一隻母雞在金爐內下蛋，他將照片PO上臉書，直呼神雞（蹟），引來網友一陣熱議和趣味留言，他不忘提醒鄉親，參拜後燒金紙時多留意一下爐內有沒有母雞在下蛋。

頻遭挖角！議員質疑桃園捷運育才淪為農場 桃捷：連4年調薪留人

桃園捷運綠線北段七站預計年底通車，民代關心營運管理人力是否同步到位。桃園捷運公司表示，綠線整體營運管理需要347人，目前已招募276人，相關培訓採一對一師徒制，由機場捷運資深人員帶領新人，預計8月會陸續完成。

原創服裝大賞徵件至6月18日 總獎金百萬創歷年新高

為協助新興服裝品牌接軌市場並提升設計能量，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「2026原創服裝大賞」徵件活動，即日起正式開放報名。本次徵件對象邀請全國服裝設計師及立案5年以下的公司、工作室踴躍報名投件，本屆總獎金提升至新台幣100萬元，為歷年最高，報名截止至6月18日下午6時止，詳細活動資訊可至「衣啟飛翔創客基地」臉書專頁查詢。

擠不上車？機捷通勤族抱怨尖峰班次不夠 添購新車恐再等20年

機場捷運載客量逐年提升，尖峰時段班次供不應求，添購新車必須同時更換號誌系統，耗資至少170億元。負責營運的桃園捷運公司評估現有列車最大運量能撐到2045年，會滾動檢討購車及更換系統時間，但民代不埋單，要求市府尋找財源，設法克服問題。

影／2026內灣火焰蟲季明開跑 連3假日賞螢賞桐抽好禮

「螢接貴客 桐遊內灣」2026內灣火焰蟲季開跑。明起連續3個假日推出專家導覽賞螢、定點解說，探訪螢火蟲蹤跡、認識螢火蟲生態，在內灣商圈店家使用行動支付消費達500元，還可抽好禮。目前正值五月雪桐花正美時節，歡迎遊客前來季節限定的賞螢、賞桐時光，相約來一趟內灣小旅行。

苗栗遭媒體點名拖延代課教師鐘點費差額 縣府：完全沒有延宕情形

有媒體報導教育部去年底宣布高中、國中小兼任及代課教師鐘點費，全面調增20％，但有3縣市的教師抱怨迄今尚未領到差額，苗栗被點名是其中之一。苗縣府今澄清，早在1月27日已函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。