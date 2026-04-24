影／謎底揭曉！苗栗銅鑼「神雞」專闖土地公廟下蛋 累計超過20顆

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，迄今已有20多顆，起初大家都好奇「蛋從那裡來的」，日前鄉民代表徐裕逢和村民前往上香，終於發現一隻母雞在金爐內下蛋，他將照片PO上臉書，直呼神雞（蹟），引來網友一陣熱議和趣味留言，他不忘提醒鄉親，參拜後燒金紙時多留意一下爐內有沒有母雞在下蛋。

徐裕逢說，春節前開始發現老伯公廟常冒出雞蛋，連神龕和土地公神像旁邊都有，大家推測應是附近人家養的雞三不五時跑來廟裡生蛋，雞蛋應是被人撿起來集中放上神龕的，但後來發現連神龕上都出現雞糞，猜想這隻雞應是直接闖入廟裡在金爐、神龕上下蛋，可能因位置較高，讓母雞比較有安全感。

他說，農曆三月初三國曆4月19日他去上香，終於在金爐內發現下蛋的母雞，幸好是初三，如果牠是前一天初二來下蛋，當天鄉親拜土地公的人多，很可能慘遭不測成了烤雞。經村民詢問，這隻雞是附近一名八旬阿伯養的，不知如何逃出圍籬來下蛋。母雞的品種是地方人說的「日本雞」，體型長不大，一般人也不太喜歡將牠當肉雞食用。

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋，今天又下了一顆。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰的「老伯公廟」從農曆年前開始接連發現神龕上及廟外的金爐內出現雞蛋。圖／徐裕逢提供