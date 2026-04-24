頻遭挖角！議員質疑桃園捷運育才淪為農場 桃捷：連4年調薪留人

桃園捷運綠線北段七站預計年底通車，民代關心營運管理人力是否同步到位。桃園捷運公司表示，綠線整體營運管理需要347人，目前已招募276人，相關培訓採一對一師徒制，由機場捷運資深人員帶領新人，預計8月會陸續完成。

桃捷今赴桃園市議會工作報告，強調機場捷運運量逐年成長，去年盈餘也達6億多元，不少議員認為桃捷既然有盈餘，除了強化硬體設備，也要提升軟體服務，做好育才留才工作。

議員謝美英指桃捷雖有培育人才，但被挖角情況也很嚴重，淪為農場；議員楊朝偉則說，桃捷既然有盈餘，薪資結構應該調整，提高待遇才有辦法留住人；議員張桂綿、于北辰、周玉琴和錢龍則關心捷運綠線北段七站啟用後的營運人力是否到位，議員黃敬平則提醒新進人員普遍緊急應變及抗壓能力不足，需資深人員傳承經驗。

桃捷總經理莊英震表示，桃捷已連續3年調薪，調幅約3%到4%，今年更大幅提升，調幅至少5%到7.5%，比公務員還高，薪資待遇也趕上台北捷運，會設法研擬其他福利政策留才。

另外，桃捷針對綠線營運需求已招募276人，並規畫供電、通訊及監控等課程培養專業能力，預計8月結訓授證，經管與站務人力則還在辦理招募，會陸續補足。