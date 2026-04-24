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原創服裝大賞徵件至6月18日 總獎金百萬創歷年新高

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
本次徵件對象邀請全國服裝設計師及立案5年以下的公司、工作室踴躍報名投件，本屆總獎金提升至新台幣100萬元，為歷年最高。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
本次徵件對象邀請全國服裝設計師及立案5年以下的公司、工作室踴躍報名投件，本屆總獎金提升至新台幣100萬元，為歷年最高。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

為協助新興服裝品牌接軌市場並提升設計能量，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「2026原創服裝大賞」徵件活動，即日起正式開放報名。本次徵件對象邀請全國服裝設計師及立案5年以下的公司、工作室踴躍報名投件，本屆總獎金提升至新台幣100萬元，為歷年最高，報名截止至6月18日下午6時止，詳細活動資訊可至「衣啟飛翔創客基地」臉書專頁查詢。

桃竹苗分署長賴家仁表示，許多優秀的設計品牌難以跨越市場門檻，「原創服裝大賞」突破競賽的框架，服裝秀現場同時辦理品牌SHOWROOM及發表會等推廣活動，透過「走秀即展售」的作法，讓作品直接面對消費市場，提供新創品牌實際測試市場反應、創造營收的機會。去年展售活動即創下歷年最高營收佳績，顯示台灣原創設計不僅具備創意實力，更具市場轉化潛力

本屆決賽服裝秀及系列推廣活動預計於10月在台北松山文創園區辦理，藉由高人流場域擴大品牌曝光，打造兼具展示與銷售功能的實戰平台，協助設計新銳累積市場能見度與消費基礎。

今年也特別強化賽後支持機制，導入「10小時品牌陪跑」服務，邀請行銷、通路及品牌經營等領域專家，提供一對一「陪跑式」輔導支持，協助品牌突破經營瓶頸，加速從創作走向商業化發展，「從競賽延伸到品牌經營輔導」的整體系列活動不僅讓設計被看見，更進一步協助作品進入市場，逐步建立穩健且可持續的品牌經營模式，邀請全國新銳服裝創作者及品牌踴躍參與評選。

桃竹苗分署表示，為推廣「EGO - ECO」永續議題、協助設計師接軌國際時尚產業趨勢並為後續徵件活動及2026原創服裝大賞暖身，「衣啟飛翔創客基地」辦理系列講座，相關活動及課程資訊可至「衣啟飛翔創客基地」臉書專頁查詢及報名，或電洽03-533-5055。

為協助新興服裝品牌接軌市場並提升設計能量，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「2026原創服裝大賞」徵件活動。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
為協助新興服裝品牌接軌市場並提升設計能量，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」辦理「2026原創服裝大賞」徵件活動。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

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