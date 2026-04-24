擠不上車？機捷通勤族抱怨尖峰班次不夠 添購新車恐再等20年

機場捷運載客量逐年提升，尖峰時段班次供不應求，添購新車必須同時更換號誌系統，耗資至少170億元。負責營運的桃園捷運公司評估現有列車最大運量能撐到2045年，會滾動檢討購車及更換系統時間，但民代不埋單，要求市府尋找財源，設法克服問題。

機捷在TPASS通勤月票助攻下，去年平均日運量達12.7萬人，比前年11.4萬人成長12%，盈餘也有6.79億元，營運成效歷年最佳。桃捷今赴桃園市議會工作報告，獲多名議員肯定，但通勤尖峰運能不足仍被詬病。

桃園市議員李宗豪、游吾和、林政賢、陳雅倫與彭俊豪等人都關心機捷列車及系統汰舊換新議題，除了反映A7站、A9站常有民眾擠不上車，也提醒未來其他捷運站周邊開發推進，問題恐更嚴重。

桃捷公司表示，曾想幫機捷添新列車，但因號誌系統業者被其他公司併購，產品停產，坊間也找不到替代品，所以採購案受阻。未來採購新車，號誌系統勢必要一起更換，採購列車大概要60億元，號誌系統則要110億元。

桃捷公司總經理莊英震表示，軌道運輸系統列車普遍壽命有50年，號誌系統大概有20年，機捷通車到目前只有9年，若現在更換，不符經濟效益。

桃捷補充，通勤尖峰已加開班次因應，目前乘載率最高的路段是A2站到A3站，每平方公尺約有3.39人，車廂空間尚有餘裕，A7站北上的乘載率則是每平方公尺2.35人，相對更加寬敞。另外，公司也積極發展零件國產化，部分零件已能用國產備品替代，無法取代的原廠零件也能透過技術克服修復，因此預計2045年才需要更換系統。

李宗豪認為桃捷評估過於樂觀，忽略機捷沿線發展與人口成長迅速。他表示，捷運不能只顧能在多少人，也要考慮乘坐舒適感，如果民眾每天上班像擠沙丁魚一樣，反而會降低使用大眾運輸意願；莊英震則回應，目前預計2033年啟動評估列車及系統汰舊換新，時間會視需求滾動調整。

機場捷運通勤尖峰班次供不應求，常有民眾陳情擠不上車，但桃園捷運公司評估目前運量還算能負荷，暫無添購新車打算。本報資料照片

機場捷運通勤尖峰班次供不應求，常有民眾陳情擠不上車，但桃園捷運公司評估目前運量還算能負荷，暫無添購新車打算。本報資料照片