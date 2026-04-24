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影／2026內灣火焰蟲季明開跑 連3假日賞螢賞桐抽好禮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
內灣火焰蟲季宣傳記者會，今天上午於內灣廣濟宮請來客家創作新女聲龍宣亘獻唱暖場。圖／內灣形象商圈發展協會提供
內灣火焰蟲季宣傳記者會，今天上午於內灣廣濟宮請來客家創作新女聲龍宣亘獻唱暖場。圖／內灣形象商圈發展協會提供

「螢接貴客  桐遊內灣」2026內灣火焰蟲季開跑。明起連續3個假日推出專家導覽賞螢、定點解說，探訪螢火蟲蹤跡、認識螢火蟲生態，在內灣商圈店家使用行動支付消費達500元，還可抽好禮。目前正值五月雪桐花正美時節，歡迎遊客前來季節限定的賞螢、賞桐時光，相約來一趟內灣小旅行。

內灣火焰蟲季宣傳記者會，今天上午於內灣廣濟宮請來客家創作新女聲龍宣亘獻唱暖場。橫山鄉內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮表示，內灣山城獨特的地理環境，成為螢火蟲繁衍的重要棲地，每年4月到5月份是觀賞螢火蟲最好的季節。內灣舉辦火焰蟲季已超過10年，逐漸累積良好的口碑，也成為全國重要的賞螢據點。

內灣形象商圈發展協會理事黃仕鈞說明今年活動的亮點，包括推出以來受到廣大迴響的內灣秘境賞螢導覽，於 4月25、26日。5月1、2、3、9、10日晚間6點30分到8點，晚間6點於內灣國小集合，成人200元，6到12歲孩童50元，6歲以下免費，報名請上內灣來玩FB、IG查詢，或上ACCUPASS活動平台報名，

此外，免費的認識螢火蟲生態假日定點解說服務，將於接下來這三周的下午2點、3點、4點、5點在內灣火車站前廣場登場。這次活動搭配觀光署借問站的活動，募集螢火蟲小老師，只要國小6年級以下的兒童在服務站回答螢火蟲的生態問題，就有機會拿到螢火蟲小老師胸章及50元面額的內灣購物券。另有尋找借問站的集章活動，找到內灣的2個借問站並蓋在集章卡上，也可以抽取內灣的客家美食。

「螢接貴客  桐遊內灣」2026內灣火焰蟲季開跑。圖／內灣形象商圈發展協會提供
「螢接貴客  桐遊內灣」2026內灣火焰蟲季開跑。圖／內灣形象商圈發展協會提供

明起連續3個假日推出專家導覽賞螢、定點解說，探訪螢火蟲蹤跡、認識螢火蟲生態。圖／內灣形象商圈發展協會提供
明起連續3個假日推出專家導覽賞螢、定點解說，探訪螢火蟲蹤跡、認識螢火蟲生態。圖／內灣形象商圈發展協會提供

賞螢 內灣 螢火蟲

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