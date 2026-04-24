苗栗遭媒體點名拖延代課教師鐘點費差額 縣府：完全沒有延宕情形

有媒體報導教育部去年底宣布高中、國中小兼任及代課教師鐘點費，全面調增20％，但有3縣市的教師抱怨迄今尚未領到差額，苗栗被點名是其中之一。苗縣府今澄清，早在1月27日已函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

縣府並強調，為保障第一線教學人員合理待遇，縣府均秉持「即時配合、保障優先」的原則辦理，絕對不會影響教師薪資權益。

苗栗縣教育處指出，今年1月27日函文各校內容包括有關教育部修正「公立中小學校導師及特殊教育職務加給表」、「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」、「公立學校教師獎金發給辦法」及訂定「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，均有詳細說明及辦法，縣府除了無延宕發放經費給學校情形，相關作業也依規定及行政程序辦理，並持續督導各校加速完成發放作業。

縣長鍾東錦指出，縣府一向將教師視為教育發展最重要的基石，對於中央調整相關待遇政策，均秉持「即時配合、保障優先」原則辦理。此次鐘點費差額已責請各校先行墊付，確保第一線教師不因行政流程而延誤應得報酬。

鍾東錦表示，穩定教師待遇就是穩定教學品質，縣府除持續精進相關行政流程與資源調度機制，並會強化與學校端的溝通與督導，確保各項教育政策迅速且確實落實，讓教師安心教學、學生安心學習，共同提升苗栗縣整體教育環境與競爭力；為保障第一線教學人員合理待遇，縣府未來將持續依中央政策滾動調整相關經費及配套作為，並持續掌握各校執行情形，確保政策落實，維護教學現場穩定與教育品質。