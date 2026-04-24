快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗遭媒體點名拖延代課教師鐘點費差額 縣府：完全沒有延宕情形

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣被點名拖延發放中小學兼任及代課教師鐘點費差額，縣長鍾東錦和縣府教育處今天澄清「完全沒有延宕發放」；示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣被點名拖延發放中小學兼任及代課教師鐘點費差額，縣長鍾東錦和縣府教育處今天澄清「完全沒有延宕發放」；示意圖。記者胡蓬生／攝影

有媒體報導教育部去年底宣布高中、國中小兼任及代課教師鐘點費，全面調增20％，但有3縣市的教師抱怨迄今尚未領到差額，苗栗被點名是其中之一。苗縣府今澄清，早在1月27日已函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

縣府並強調，為保障第一線教學人員合理待遇，縣府均秉持「即時配合、保障優先」的原則辦理，絕對不會影響教師薪資權益。

苗栗縣教育處指出，今年1月27日函文各校內容包括有關教育部修正「公立中小學校導師及特殊教育職務加給表」、「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」、「公立學校教師獎金發給辦法」及訂定「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，均有詳細說明及辦法，縣府除了無延宕發放經費給學校情形，相關作業也依規定及行政程序辦理，並持續督導各校加速完成發放作業。

縣長鍾東錦指出，縣府一向將教師視為教育發展最重要的基石，對於中央調整相關待遇政策，均秉持「即時配合、保障優先」原則辦理。此次鐘點費差額已責請各校先行墊付，確保第一線教師不因行政流程而延誤應得報酬。

鍾東錦表示，穩定教師待遇就是穩定教學品質，縣府除持續精進相關行政流程與資源調度機制，並會強化與學校端的溝通與督導，確保各項教育政策迅速且確實落實，讓教師安心教學、學生安心學習，共同提升苗栗縣整體教育環境與競爭力；為保障第一線教學人員合理待遇，縣府未來將持續依中央政策滾動調整相關經費及配套作為，並持續掌握各校執行情形，確保政策落實，維護教學現場穩定與教育品質。

教育部 教師 苗栗

延伸閱讀

率全台之先 竹市府宣布調升兒童課後照顧鐘點費20%

教師荒嚴重！北市7月起調升國高中課後教師鐘點費

7月起 北市國高中調升課後鐘點費

台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

相關新聞

苗栗遭媒體點名拖延代課教師鐘點費差額 縣府：完全沒有延宕情形

有媒體報導教育部去年底宣布高中、國中小兼任及代課教師鐘點費，全面調增20％，但有3縣市的教師抱怨迄今尚未領到差額，苗栗被點名是其中之一。苗縣府今澄清，早在1月27日已函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

下雨照演！紙風車「燈怪」連3晚登場 竹縣府：風雨無阻登場

由客家委員會主辦，紙風車劇團客家親子劇「燈怪」將於今天晚上7時、明天及後天晚上7時30分在新竹縣政府前縣政六路封街舉辦，今天早上新竹下雨，也讓許多家長們關注是否仍會如期舉行。

竹市啟動登革熱防疫！再加碼志工補助守護健康環境

新竹市府持續推動登革熱病媒蚊防治工作，今開「杜絕登革熱防疫動起來」啟動記者會，市長高虹安與三區公所區長及里長共同啟動「巡、倒、清、刷」登革熱防治行動，正式宣告竹市登革熱孳生源清除與環境巡檢工作全面展開，將結合區公所、里長及環保志工團隊，加強社區孳生源清除與環境巡查，提升市民防疫意識，共同預防與遏止登革熱疫情。

寄養家庭愛如己出 聽喊媽媽抱抱感動

寄養家庭照顧工作不易，除了責任壓力大，面對有先天缺陷或原生家庭照顧不佳導致發展遲緩的孩童，還需要更多時間、愛心與耐心，盡管辛苦，但社會仍有一群人在努力，陪伴孩子走過生命低谷。

因應寄養家庭人力老化 新竹開放單身投入寄養家庭

寄養家庭是安置兒少的避風港，各地普遍面臨寄養家庭不足與高齡化問題，縣市政府無不絞盡腦汁，繼桃園、台中和苗栗之後，新竹縣市昨也開放單身族加入寄養家庭行列；桃、竹今年都調高寄養費，盼爭取更多人投入寄養工作。

桃園巨蛋整修啟用迎職籃賽事 中壢規畫建新巨蛋

俗稱桃園巨蛋的桃園市立綜合體育館設施老舊屢遭嫌棄，市府去年投入三億四千萬元整修，市長張善政昨在臉書宣布周末將重新啟用，迎接職籃賽事，而市府為求區域平衡發展，也在中壢體育園區以ＢＯＴ招商興建能容納二萬一千人的新巨蛋，同時還要打造一座購物中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。